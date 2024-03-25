В окупантів почалася паніка: ЗС РФ переміщують військові склади з Криму, — "АТЕШ" (фото)
За даними партизанів, окупаційні війська здійснюють масове переміщення польових артилерійських складів.
У зв'язку з успішними ударами Сил оборони України по Севастополю і Гвардійському російські війська розпочали масштабне переміщення військових складів із Криму. Про це повідомив військовий партизанський рух "АТЕШ".
"В окупантів почалася паніка, вони переміщують військові склади з Криму. Останнім часом ми спостерігаємо дуже цікаву картину, а саме, масове переміщення польових артилерійських складів", — йдеться в повідомленні.
Учасники партизанського руху також уточнили, що помітили, як окупанти перекидали реактивні снаряди до РСЗВ Ураган і вказали координати нового складу: 45.006723, 34.261420.
"Окупаційне командування вкотре припускається грубої помилки, переміщуючи подібні об'єкти, думаючи, що ми не відстежимо маршрути руху", — додали партизани.
Нагадаємо, 23 березня в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Севастополя, прогриміли вибухи. Після оголошення повітряної тривоги також було перекрито Керченський міст.
Раніше партизани "АТЕШ" проникли у військовий штаб на території РФ.
Також "АТЕШ" повідомляло, що військовий штаб охороняє патруль тільки з чотирьох осіб. Однак після заколоту Євгена Пригожина на його території з'явилася група швидкого реагування.