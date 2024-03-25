У оккупантов началась паника: ВС РФ перемещают военные склады из Крыма, — "АТЕШ" (фото)

По данным партизан, оккупационные войска осуществляют массовое перемещение полевых артиллерийских складов.

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В связи с успешными ударами Сил обороны Украины по Севастополю и Гвардейскому российские войска начали масштабное перемещение военных складов из Крыма. Об этом сообщило военное партизанское движение "АТЕШ".

"У оккупантов началась паника, они перемещают военные склады из Крыма. В последнее время мы наблюдаем очень интересную картину, а именно, массовое перемещение полевых артиллерийских складов", — говорится в сообщении.

Участники партизанского движения также уточнили, что заметили, как оккупанты перебрасывали реактивные снаряды к РСЗО Ураган и указали координаты нового склада: 45.006723, 34.261420.

"Оккупационные командование в очередной раз допускает грубую ошибку, перемещая подобные объекты, думая, что мы не отследим маршруты движения", — добавили партизаны.

Россияне перемещают военные склады из Крыма

Напомним, 23 марта во временно оккупированном Крыму, в частности в районе Севастополя, прогремели взрывы. После объявления воздушной тревоги также был перекрыт Керченский мост.

Раньше партизаны "АТЕШ" проникли в военный штаб на территории РФ.

Также "АТЕШ" сообщало, что военный штаб охраняет патруль только из четырех человек. Однако после мятежа Евгения Пригожина на его территории появилась группа быстрого реагирования.