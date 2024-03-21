"Военные начальники открыто недовольны": партизаны побывали в штабе ВС РФ (фото)

Военный штаб охраняет патруль только из четырех человек. Однако, по данным "Атеш", после мятежа Евгения Пригожина на его территории появилась группа быстрого реагирования.

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Партизаны "Атеш" проникли в военный штаб на территории РФ. Деталями они поделились в соцсетях 21 марта.

"Агенты "Атеш" продолжают активно работать в Ростове-на-Дону. Сегодня мы в очередной раз побывали в штабе южного военного округа", — указано в публикации.

Членам подполья удалось выяснить, что российский штаб охраняет патруль военной полиции из четырех человек. Неподалеку центральной проходной стоит "Урал" с личным составом. По предположению "Атеш", такое дежурство стало обыденностью после мятежа наемников ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина.

Фото с места событий Фото: Атеш

"По нашей информации, это группа быстрого реагирования, которая находится в районе штаба после событий июня 2023 года. Также после мятежа "Вагнера" с нами связались некоторые офицеры с целью дальнейшего сотрудничества. Сейчас они передают нам массу информации о расположении складов, пунктов временной дислокации, средств ПВО", — рассказали партизаны.

Представители движения заверили, что обрабатывают все данные и передают их Силам обороны Украины.

Фото с места событий Фото: Атеш

"К тому же нам удалось установить, что многие военные начальники недовольны решениями высшего руководства страны и открыто об этом заявляют", — добавили в "Атеш".

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