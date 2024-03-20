"Продолжаем их ликвидацию": партизаны обнаружили штаб ВС РФ на левом берегу Днепра (фото)

По данным членов партизанского движения "Атеш", российские военные пытаются ходить по городу без шевронов, чтобы скрыться среди гражданских.

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Украинские партизаны обнаружили штаб российских оккупантов в части оккупированной Херсонской области. Захватчики пытаются скрываться среди гражданского населения. Об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ".

"Агенты нашего движения рассказали нам о том, что в Геническе, Херсонской области, российские военные пытаются ходить по городу без шевронов, а некоторые специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их не могли идентифицировать как военных", — отмечают партизаны.

"АТЕШ" объясняет, что эти действия обусловлены увеличением активности партизанского движения в городе.

"Таким образом, они пытаются максимально себя защитить от нас. Но мы знаем о них все и продолжаем их ликвидацию", — отмечает украинское движение сопротивления.

Партизаны обнаружили оккупантов в Геническе Партизаны обнаружили оккупантов в Геническе Партизаны обнаружили оккупантов в Геническе Партизаны обнаружили оккупантов в Геническе

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что авиабаза "Гвардейское", расположенная на территории оккупированного Крымского полуострова, подверглась ракетной атаке 1 марта. По данным журналистов, в результате удара была повреждена рулежная дорога аэродрома.

Кроме того, 31 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, крылатые ракеты ударили по аэродрому "Бельбек" в Севастополе. 1 февраля появились снимки последствий удара. 2 февраля спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в результате атаки были поражены по меньшей мере три российских самолета.