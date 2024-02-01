Удар по аэродрому Бельбек: в сети появились фото "прилета"

По данным местного Telegram-канала, в результате удара по стратегическому объекту была повреждена российская техника.

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В сети опубликовали фото вероятных последствий удара по аэродрому Бельбек, что в оккупированном Крыму, в северо-западной части Севастополя. Соответствующие фото в четверг, 1 февраля, опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

"Получено подтверждение вчерашнего попадания по аэродрому Бельбек. Вот так весело горела российская военная техника", — говорится в сообщении канала.

Последствия удара по аэродрому Бельбек Фото: Крымский ветер В соцсетях утверждают, что в результате удара была повреждена российская технка Фото: Крымский ветер

Взрывы в Севастополе 31 января — последние новости

31 января, около 15:40, сообщалось о серии взрывов в оккупированном Крыму. По данным СМИ, взрывы слышали в Севастополе и в районе города Саки Евпаторийского района.

Через несколько часов стало известно о взрывах в районе оккупированного Севастополя. Оккупационные власти заявляли о работе ПВО и падении обломков. Местные жители, в свою очередь, сообщали о взрывах в район аэродрома Бельбек.

В тот же день, 31 января, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что ко взрывам на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму имеет отношение Украина.

В России 31 января заявили об атаке по территории временно оккупированного Крыма с помощью 20 ракет. Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев уверял, что в садовом товариществе "Усть-Бельбек" от обломков пострадало 12 зданий, однако соответствующие дачи находятся в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва.

О возможных точках попадания на "Бельбеке" рассказали эксперты портала Defense Express. По мнению военных обозревателей, во время ракетного удара ВСУ по военному аэродрому "Бельбек" ракеты целились по командному пункту ВС РФ, расположенному южнее взлетной полосы. Ракета была не одна: их летела целая стая. Поэтому возможно поражение еще ряда полезных целей на территории военной базы российских оккупантов.