Украинские авиаторы вернутся в Крым: в Воздушных силах намекнули на взрывы в Бельбеке (видео)

По словам командующего Николая Олещука, в составе Воздушных сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации. Ее штатное место базирования — аэродром Бельбек.

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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что ко взрывам на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму имеет отношение Украина. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Олещук уточнил, что в составе Воздушных сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации.

"Так вот, ее штатное место базирования — аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром", — отметил он и поблагодарил всех, имеющих отношение "к очищению Крыма от российского присутствия".

Вместе с тем подробностей о взрывах на аэродроме он не привел.

Взрывы в Крыму

В районе аэродрома Бельбек, недалеко от Севастополя, вечером, 30 января, прогремели взрывы. По информации крымских партизан, взрывы можно было услышать во многих частях полуострова, а в Симферополе могли быть также и прилеты.

Сообщалось, что в Щелкино слышали взрыв в районе Казантипа. Были взрывы и в Евпатории, и Саках.

Напомним, что 3 января стало известно, что в Крыму прогремели взрывы, а представители РФ сообщили о ракетной атаке.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ заявили о 20 ракетах после массированной атаки на Севастополь. Российская ПВО якобы уничтожила 17 ракет над Черным морем и еще три — над полуостровом.