В Крыму прогремели взрывы: оккупанты заявили о ракетной атаке (фото)

По данным мониторинговых каналов, жители сел Фруктовое и Верхнесадовое видели яркую вспышку в районе военного аэродрома "Бельбек".

Related video

В ночь на 3 января на территории временно оккупированного Крымского полуострова прогремели взрывы. Об этом сообщил советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По данным Андрющенко, взрывы прогремели в поселке Тургенево под Бахчисараем и в Симферополе. Чиновник отметил, что в Севастополе ощущалась взрывная волна, а в районе мыса Фиолент было видно, как поднимается дым.

Взрывы в Крыму

Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что после двух сильных взрывов над Севастополем можно было заметить дым. По словам подписчиков канала, в одном из севастопольских микрорайонов, на улице Жидилова, вылетели стекла, а в Бахчисарае "дрожали дома".

Авторы канала также отметили, что удар мог быть нанесен по аэродрому "Бельбек", который оккупанты используют в военных целях, однако эта информация требует подтверждения. Позже на канале сообщили, что жители сел Фруктовое и Верхнесадовое видели в районе аэродрома яркую вспышку.

Взрывы в Крыму: что говорят оккупанты

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что над акваторией Черного моря была сбита ракета. Он также заявил со ссылкой на спасательную службу, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Взрывы в Крыму

В Минобороны России никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, 2 января представители Военного движения украинцев и крымских татар сообщили, что партизаны передали Силам обороны Украины координаты систем ПВО, расположенных вблизи Крымского моста.

Ранее, 30 декабря, партизаны "Атеш" сообщили, что украинское подполье провело комплексную разведку во временно оккупированном Евпаторийском районе в Крыму. Предполагается, что на территории старого санатория может быть расположен личный состав ВС РФ.