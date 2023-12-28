В Крыму прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Керченский мост, – соцсети

По данным мониторингового канала, в Севастополе было слышно не менее пяти мощных взрывов. Еще четыре взрыва прозвучали в Красноперекопске.

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В ночь с 27 на 28 декабря на территории временно оккупированного Крыма были слышны взрывы. Об этом написал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев заявил, что Севастополь подвергся атаке БПЛА. По его словам, над морем отработала противовоздушная оборона, в результате чего был уничтожен один дрон.

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Представитель оккупационной администрации утверждает, ссылаясь на данные спасателей, что в результате атаки инфраструктура полуострова не пострадала.

В информационном центре оккупантов также сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" уточнил, со ссылкой на своих подписчиков, что на территории Севастополя прогремело 5 сильных взрывов.

Позже на канале также появилось сообщение о четырех взрывах в Красноперекопске, что в северной части Крыма.

Напомним, в ночь на 26 декабря ВСУ нанесли удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии. Оккупанты тушили возгорание в течение целого дня, после чего от судна остались лишь обгоревшие остатки.

В свою очередь партизаны из движения "Атеш" 27 декабря сообщили, что их агенты разведали российскую радиолокационную станцию (РЛС) в Севастополе. В подполье отметили, что важно было ликвидировать работу такого типа систем для увеличения успеха украинских ракетных ударов и атак БПЛА по военным объектам.