У Криму прогриміли вибухи: окупанти перекрили Керченський міст, — соцмережі

За даними моніторингового каналу, у Севастополі було чути щонайменше п'ять потужних вибухів. Ще чотири вибухи пролунали в Красноперекопську.

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У ніч із 27 на 28 грудня на території тимчасово окупованого Криму було чути вибухи. Про це написав "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

Развожаєв заявив, що Севастополь зазнав атаки БПЛА. За його словами, над морем відпрацювала протиповітряна оборона, внаслідок чого було знищено один дрон.

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Представник окупаційної адміністрації стверджує, посилаючись на дані рятувальників, що внаслідок атаки інфраструктура півострова не постраждала.

В інформаційному центрі окупантів також повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом було тимчасово перекрито.

Моніторинговий канал "Кримський вітер" уточнив, з посиланням на своїх підписників, що на території Севастополя прогриміло 5 сильних вибухів.

Пізніше на каналі також з'явилося повідомлення про чотири вибухи в Красноперекопську, що в північній частині Криму.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня ЗСУ завдали удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії. Окупанти гасили загоряння протягом цілого дня, після чого від судна залишилися лише обгорілі залишки.

Зі свого боку партизани з руху "Атеш" 27 грудня повідомили, що їхні агенти розвідали російську радіолокаційну станцію (РЛС) у Севастополі. У підпіллі зазначили, що важливо було ліквідувати роботу такого типу систем для збільшення успіху українських ракетних ударів і атак БПЛА по військових об'єктах.