Ждут украинский десант каждую ночь: Братчук рассказал о переживаниях россиян в Крыму (видео)

По словам спикера УДА "Юг", противник на захваченном полуострове постоянно следит за действиями Украины и боится, что вскоре может начаться операция по освобождению захваченных территорий, в том числе и в Запорожской области.

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Российские оккупанты на временно захваченном Крымском полуострове проводят учения, ведь ожидают, что украинские войска попробуют освободить территорию. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "24 канала" рассказал детальнее про действия противника.

По его словам, в первую очередь действия россиян в Крыму являются демонстрацией так называемого "главы" аннексированного полуострова Сергея Аксенова того, что он якобы руководит процессами. Речь про учения "Барс-Крым", направленные на "защиту" территории от украинских защитников.

"Также попытки запугать людей. Выставляли блокпосты, даже пытались там стрелять, демонстрировать полувоенные вещи. Но я думаю, что это демонстрирует именно неуверенность Аксенова в том, что для него все может закончиться на этот раз хорошо, как в 2014 году", — заявил Сергей Братчук.

Отдельно спикер Украинской добровольческой армии "Юг" добавил, что Сергей Аксенов прекрасно понимает неизбежность освобождения полуострова от российской оккупацией и Украина добьется своего. Есть вероятность, что в такой способ он пытается подготовить себе отходные пути для своей эвакуации. Другой вариант — "глава" Крыма показывает центральной власти России, что все под контролем, но это далеко не так.

"Партизанское движение действует на территории временно оккупированного Крыма. Результаты его работы для врага являются взрывными. Потому что Силы обороны работают, в частности, в тесном взаимодействии с нашим подпольным украинским партизанским движением… Они ожидают десанта фактически каждую ночь. То же самое происходит с регулярными частями на Запорожском направлении", — продолжил Сергей Братчук.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что на пляжах Крыма проходят масштабные учения и войска противника готовятся к десанту с моря. Инициировал учения т. н. "глава" полуострова Сергей Аксенов. Крымские партизаны считают, что он создает армию, альтернативную силовикам.