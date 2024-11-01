Чужая война: на что решатся союзники после привлечения Россией солдат из КНДР

Президент Зеленский считает, что привлечение военных КНДР в российско-украинскую войну вряд ли станет поводом для европейских стран направить свои войска в Украину. Насколько в принципе реалистичен такой сценарий в будущем, выяснял Фокус.

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Находясь на днях на саммите "Украина — Северная Европа" в Рейкьявике, Владимир Зеленский в интервью североевропейским медиа, среди прочего, прокомментировал вопрос отправки северокорейских войск для участия в российско-украинской войне. В частности, отвечая на вопрос о том, может ли привлечение солдат КНДР стимулировать европейские страны направить свои войска, а не только оружие, в Украину, президент отметил: "Не уверен, честно говоря. Насколько я знаю, все относятся к этому скептически и очень осторожно".

Отдельно глава государства акцентировал, что официальный Киев никогда не настаивал на этой идее и не обсуждал ее детально. "Это очень опасно. Когда вы не имеете такого решения от лидеров, от обществ и т. д., очень опасно поднимать эту тему на самом деле. Потому что вы можете потерять любую другую поддержку... Мы не можем рисковать потерей поддержки, которую мы уже имеем", — подытожил Зеленский.

Владимир Зеленский: "Мы не можем рисковать потерей поддержки, которую мы уже имеем"

Тем временем в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные прибыли в Россию. По последней оценке США, Пхеньян отправил около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины. При этом источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине. Источники телеканала отмечают, что большинство северокорейских военных являются силами специального назначения, и "оценить их эффективность на поле боя пока достаточно сложно".

"Союзники и партнеры по всему миру наблюдают, консультируются и будут активно делиться разведданными по этому вопросу, поскольку это влияет на безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов и не только", — сказал CNN один из неназванных западных чиновников. Зато президент Литвы Гитанас Науседа вполне открыто заявил, что нерешительность союзников Украины "ведет к эскалации, а не наоборот".

Президент Литвы Гитанас Науседа вполне открыто заявил, что нерешительность союзников Украины "ведет к эскалации, а не наоборот". Фото: EPA

"Северокорейские войска помогают России в ее войне против Украины, поэтому НАТО должно отреагировать, предоставив Украине все необходимое для достижения победы", — написал литовский лидер в сети X (Twitter).

Почему вокруг отправки европейских войск в Украину идет лживая кампания вокруг отправки европейских войск в Украину

Подчеркнув, что президент Зеленский, говоря о вероятной реакции европейских союзников по отправке войск КНДР "вполне верно оценил ситуацию", политолог Дмитрий Левусь в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Кроме абсолютно импотентной реакции в США и Европе, в дополнение мы видим еще и позорную лживую кампанию вокруг этого вопроса. Например, во время избирательной гонки в Соединенных Штатах в информационном поле систематически появляются разговоры о том, что украинцы, мол, требуют, чтобы американцы за них воевали. Это откровенная и циничная ложь! Украина наоборот, в том числе, в лице Зеленского, постоянно подчеркивала, что да, мы нуждаемся в помощи, но никто за нас не должен воевать непосредственно на поле боя".

Попутно напомнив о заявлениях Эммануэля Макрона относительно вероятной отправки в Украину европейских войск, эксперт отметил: "Формат Макрона на самом деле тоже не о том, чтобы воевать за Украину. На самом деле речь шла о том, чтобы европейские страны, делали более эффективной работу Сил обороны Украины. И на мой взгляд, это действительно возможно, хотя пока, как видим, даже факт привлечения войск КНДР не стал тем раздражителем, который ускоряет это решение. На мой взгляд, присутствие войск наших партнеров с определенными миссиями (логистическими, учебными, по прикрытию неба в тыловых районах и т.д.) будут реальными только тогда, когда наметится определенный успех Вооруженных сил Украины (ВСУ), а не тогда, когда на поле боя имеет место определенная неопределенность. То есть, именно успех ВСУ станет аргументом для Макрона и других лидеров, разделяющих его идею, в диалоге с теми партнерами, кто либо боится, либо сомневается".

Эксперт: "Формат Макрона не о том, чтобы воевать за Украину. На самом деле речь шла о том, чтобы европейские страны, делали более эффективной работу Сил обороны Украины"

По убеждению Дмитрия Левуся, даже одни только заявления евролидеров, в частности Макрона о привлечении союзников, "безусловно и однозначно" влияют на активность Российской Федерации. "Все эти бесконечные игры с попыткой якобы избежать эскалации со стороны агрессора, на самом деле наоборот приводят к тому, что эскалация происходит, причем на несколько этапов выше, поскольку РФ пользуется моментом очевидной слабости Запада", — отмечает эксперт, добавляя, что просто открытые решительные сигналы союзников побудили бы РФ действовать гораздо более осторожно.

Политолог сравнивает данный тематический кейс с вопросом предоставления Украине приглашения в НАТО. "На самом деле само по себе приглашение не приближает нашу страну к Североатлантическому Альянсу, но наряду с тем является своеобразным сигналом для России о том, что Киев вышел за пределы чисто гипотетической сферы влияния РФ. И здесь аналогичная история: одобрительные сигналы партнеров о привлечении их миссий в Украине заставляло бы РФ суетиться и искать другие варианты, а не демонстративно приглашать войска КНДР", — аргументирует Дмитрий Левусь.

Действительно ли привлечение военных — это самоубийство для европейских политиков

В свою очередь политолог Максим Джигун в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Следует заметить, что даже те заявления, которые в свое время звучали от президента Макрона и на днях прозвучали также от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню по поводу отправки войск, свидетельствуют не о формировании каких-то штурмовых отрядов, которые с автоматами в руках будут воевать на поле боя. На самом деле речь идет о выполнении войсками союзников преимущественно технических функций. То есть, это могут быть какие-то инженеры, люди, которые занимаются кибербезопасностью и тому подобное. Но даже такие заявления приводят к переполоху в европейском лагере".

Эксперт: "Шольц уже сейчас рисует сценарии переговоров с Путиным и закрытия темы войны в промежуточном варианте" Фото: Getty Images

В нынешних условиях, считает эксперт, говорить о привлечении европейских военных в российско-украинскую войну — это самоубийство для европолитиков: "Несмотря на то, что люди живут в Европейском Союзе относительно недалеко от нас, для них эта война является абсолютно чужой и второстепенной. Поэтому, отправка какого-то военного контингента из Франции, Германии или какой-то другой страны ставит крест на будущем политиков, которые об этом заявляют. А неприятную для французов риторику Макрона мы слышим потому, что после завершения текущей каденции в 2027 году этот человек больше не будет претендовать на ключи от Елисейского дворца. И даже при этом господин Макрон говорил не в контексте боевых действий, а в техническом аспекте привлечения. При этом представить себе, что подобного рода заявление может прозвучать из уст, скажем, Шольца, я в принципе не могу. Почему? Потому, что, во-первых, немецкое общество имеет послевоенные травмы со Второй мировой войны и вообще крайне скептически относится к поддержке Украины, а во-вторых, на выборах в следующем году Шольц будет изо всех сил пытаться удержать властные позиции и он уже сейчас рисует сценарии переговоров с Путиным и закрытия темы войны в промежуточном варианте".

Констатировав, что тема войны "является крайне неприятной" для любой страны, которая может в ней оказаться, политолог подчеркнул: "Я очень скептически отношусь к вероятности отправки войск партнеров в Украину. Кроме того, украинская властная команда тоже особо не торпедирует этот вопрос, опасаясь растерять тот шаткий уровень поддержки западных обществ, который есть сейчас. Наряду с тем, президент Зеленский об этом говорит, ведь пока европейцы медлят с помощью, северокорейские войска уже топчут украинскую землю и готовы вступать в бой. К большому сожалению, ось зла всегда была более дисциплинированной и решительной от наших партнеров, которые пассивно ожидают постепенной оккупации Молдовы, Грузии, Украины и других государств. То есть, война уже на их территории, а они притворяются слепыми".

Оценивая позицию партнеров в целом, политолог подчеркнул: "Политическое лидерство — это не о том, чтобы выступать с высоких трибун с приятными уху граждан спичами. Это, прежде всего, о менеджерских должностях и люди, которые их занимают, должны должным образом решать кризисы и не допускали худших сценариев развития".

По убеждению эксперта, сейчас мы наблюдаем "глобальный кризис лидерства" в Европейском Союзе и Соединенных Штатах, где "таких неубедительных кандидатов" не было очень и очень давно. С учетом этого, прогнозирует Максим Джигун, нас ждет или "перерождение и ощущение того, что так оно не работает", или же "упадок свободного мира, который строился в том числе, для того, чтобы не допускать войн, подобных российско-украинской".