Больше, чем планировали: Украина в апреле получит миллион снарядов по инициативе Чехии, — СМИ

Сначала анонсировалось, что будет закуплено 800 тысяч снарядов различного калибра, однако в итоге чешские политики дополнительно нашли 200 тысяч боеприпасов.

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Состоялось подписание соглашения участников инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами европейских стран, согласно которому Киеву предоставят миллион боеприпасов — больше, чем предполагалось. Об этом идет речь в материале итальянского издания Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

Авторы статьи отмечают, что сначала ожидалось, что будет осуществлена закупка 800 тысяч снарядов, в том числе 500 тысяч для крупнейшего калибра 155 мм и еще 300 тысяч для 122 мм. Однако впоследствии представители правительства Чехии нашли еще 200 тысяч снарядов.

"Остается непонятно, к каким именно предприятиям направили обращение, хотя имеющиеся слухи указывают среди прочего на Южную Корею, Турцию и, возможно, Южную Африку", — отмечает издание.

В то же время по данным Corriere della Sera, первые партии боеприпасов в Украину могут поступить не в июне, как до этого открыто заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле. В целом же к чешской инициативе присоединились 15 стран, в частности Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада, отмечают журналисты. Не все они прямо назвали сумму, внесенную для закупки снарядов.

Напомним, что Чехия возглавляет инициативу по обеспечению Украины по крайней мере 800 тысячами боеприпасов, причем это число в будущем может вырасти до 1,5 миллиона. Об этом накануне сообщил глава МИД страны Ян Липавский. По его словам, источник их финансирования нужно обеспечить еще до того, как их доставят в Украину. Именно поэтому чешская инициатива сама по себе может быть достаточной для поддержки страны.

По словам министра, чешская инициатива по инициативе, которая предусматривает закупку снарядов из источников за пределами Европейского Союза, уже приносит пользу, хотя поставки еще не начались и не начнутся в течение ближайших недель.20 марта стало известно, что Литва согласилась присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ. Причем глава правительства страны Ингрида Шимоните не назвала выделенную сумму.

К тому же 21 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о согласии его страны способствовать доставке в Украину приобретенных боеприпасов по чешской инициативе.