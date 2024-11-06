"Мирное предложение" Путина 2022 года было чертежом по уничтожению Украины: появились новые документы

По словам аналитиков, условия мирного соглашения 2022 года — насмешка над допущениями о том, что Украина могла бы завершить войну путем компромисса с Кремлем — "мир в обмен на территории". Цели войны РФ далеко не ограничиваются 20% оккупированной Украины.

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Один из мифов, связанных с полномасштабным вторжением ВС РФ в Украину, состоял о том, что Киев отказался от мирного соглашения в первые недели войны. Но новые документы подтвердили предположение, что предлагавшиеся условия оставили бы Украину в международной изоляции, к тому же разделенной и обезоруженной. Киев был бы совершенно неспособен защититься от повторной российской агрессии. Об этом пишет Atlantic Council.

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Предполагаемое предложение главы Кремля Владимира Путина, в сущности, было прологом к безусловной капитуляции — чертежом по разрушению украинского государства.

Документы, которые на днях выложило "Радио Свобода", проливают свет на то, насколько жесткими были требования Кремля.

В смысле территориальных уступок Украина должна была бы полностью отказаться от Крыма и Донбасса, а также согласиться с оккупацией территорий, которые на то время находились под российским контролем, до тех пор, пока в Москве не решат, что их условия полностью выполнены. От Киева также требовалось утверждения русского языка как официального и принятия ряда законов в отношении религии, истории и национальной идентичности, которые восходят к политике русификации советской и имперской эпохи.

В РФ требовали сокращения армии до "скелетного уровня" — 50 тысяч человек, примерно до 1/5 довоенного уровня. Жесткие ограничения налагались и на количество вооружений, которым могли располагать ВСУ, тип ракет, которые страна могла бы разрабатывать.

"Мирный" план Кремля также требовал от Украины отказа от вступления в НАТО и двусторонних военных соглашений. Россия также настаивала на запрете на военный ответ со стороны Запада в случае повторения агрессии.

Если бы украинское руководство приняло такой слегка завуалированный ультиматум, страна оказалась бы безоружной и беззащитной.

Предложение Путина 2022 года, по сути, предусматривало уничтожение украинской государственности — Украина была бы стерта с мировой карты. Без западной военной помощи. Без собственной армии. Деморализованный и обескровленный осколок Украины оказался бы в положении, в котором не смог бы оказать серьезное сопротивление, если бы Россия решила повторить вторжение.

План Путина мог состоять в установлении полного военного контроля или же марионеточного правительства — в любом случае в таких условиях независимое государство долго бы не просуществовало. Большая часть Украины была бы сразу же аннексирована, а оставшимися территориями управляли бы кремлевские лоялисты.

Условия мирного соглашения 2022 года, о чем Путин впоследствии неоднократно повторял, в сущности, выглядят насмешкой над допущениями о том, что Украина могла бы завершить войну путем компромисса с Кремлем — "мир в обмен на территории". Цели войны Кремля далеко не ограничиваются 20% территории, которая пока что находится под российской оккупацией. И включают поглощение всей страны с систематическим подавлением украинской идентичности.

На фоне хора голосов, призывающих к мирному соглашению по текущей линии разграничения авторы публикации задаются вопросом о том, почему Путин так настаивает на разоружении Украины. В конечном счете такой подход выглядит неоправданным, даже исходя из соображений национальной безопасности России, отмечает AC.

Никакое серьезное исследование не покажет, что Украина представляет реальную военную угрозу намного большей и мощной РФ.

Единственная объяснимая причина для разоружения Украины — оставить всю страну беззащитной на милость победителю Путину. В этом его настоящие намерения и империалистические амбиции. Глава Кремля изначально рассматривал полномасштабное вторжение в Украину как свою историческую миссию, которая бы стала определяющей для его места в российской истории и места России в современном мире, пишет издание.

Попытки умиротворить его ограниченными территориальными уступками станут подспорьем для дальнейшей российской агрессии в Украине и ею не ограничатся.

Напомним, что, в Foreign Affairs предложили согласовать мирный договор по текущей линии соприкосновения по кипрской модели.

Также сообщалось, что, по данным журналистов, для выхода на границы 1991 года нужны силы втрое больше, чем у РФ.