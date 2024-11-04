Трамп не будет рассчитывать на Путина: советники объяснят ему роль Китая в войне, — CNN

По словам Джона Лофа, сотрудника центра Chatham House, Пекин воспримет любые уступки как еще одно свидетельство слабости США. По словам эксперта Томаса Грэма, у Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине сейчас.

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Ожидается, что в случае избрания президентом Камала Харрис в значительной степени продолжит политику администрации действующего президента Джо Байдена. Дональд Трамп заявляет, что прекратит военную поддержку Киева, и что якобы сможет урегулировать войну "за один день". Об этом пишет CNN.

Условия мирного плана, предложенного его кандидатом на пост вице-президента Дж. Д. Вэнсом, поразительно похожи на список желаний российского президента Владимира Путина, отмечают журналисты.

Американская внешняя политика находится на раздорожье, что не обязательно приведет к поворотному моменту в мирных переговорах, отмечают аналитики.

Ничто не указывает на то, что представители РФ готовы сесть за стол переговоров, независимо от того, кто в итоге окажется в Белом доме.

"Что [Трамп] думает, что он может сделать, какие у него есть рычаги влияния, на данный момент неясно, но я не думаю, что это быстрый процесс", — сказал Томас Грэм, эксперт по внешней политике и научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Эксперты допускают, что сокращение расходов на военную помощь может привести к изменениям на поле боя. С любым потенциальным президентом Путин будет стремиться использовать то, что он считает политической дисфункцией в Соединенных Штатах и "трещины в единстве Запада", отметил Грэм.

Это может быть в виде сокращения помощи США и меньшей роли в НАТО или раскола в Конгрессе США. Финансовое давление на европейских союзников также играет свою роль, как и разногласия в НАТО с пророссийским руководством в таких странах, как Венгрия и Словакия.

На фоне отсутствия единства Запада и четкой демонстрации того, что есть общее с Украиной видение того, чего они пытаются достичь, у Путина не будет причин пересматривать то, что он делает в Украине сейчас, добавил Грэм.

Масштаб войны в Украине слишком большой, чтобы в переговорах участвовали только Москва и Киев, отмечают эксперты.

"Украина — это всего лишь средство для достижения цели, а цель — еще больше ограничить влияние США в международных делах", — сказал Джон Лоф, научный сотрудник Программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House.

"Когда советники [Трампа] объяснят ему, что здесь происходит на самом деле, и то, что Китаю отводится ключевая роль в поддержке возможностей России продолжать войну… он может внезапно очень остро почувствовать, что он не так уж хорошо расположен к Путину", — сказал Лоф.

Он также добавил, что Пекин воспримет любые уступки "как еще одно свидетельство слабости США".

Напомним, что ВСУ нанесли подтвержденный удар по войскам КНДР в Курской области.

Также сообщалось, что российские войска продвинулись возле четырех населенных пунктов под Курахово.