Трамп не розраховуватиме на Путіна: радники пояснять йому роль Китаю у війні, — CNN

За словами Джона Лофа, співробітника центру Chatham House, Пекін сприйме будь-які поступки як ще одне свідчення слабкості США. За словами експерта Томаса Грема, у Путіна немає причин переглядати те, що він робить в Україні зараз.

Related video

Очікується, що в разі обрання президентом Камала Гарріс значною мірою продовжить політику адміністрації чинного президента Джо Байдена. Дональд Трамп заявляє, що припинить військову підтримку Києва, і що нібито зможе врегулювати війну "за один день". Про це пише CNN.

Важливо

Трамп наздоганяє Гарріс: що показують рейтинги кандидатів та які прогнози для України

Умови мирного плану, запропонованого його кандидатом на пост віцепрезидента Дж. Д. Венсом, разюче схожі на список бажань російського президента Володимира Путіна, зазначають журналісти.

Американська зовнішня політика перебуває на роздоріжжі, що не обов'язково призведе до поворотного моменту в мирних переговорах, зазначають аналітики. Ніщо не вказує на те, що представники РФ готові сісти за стіл переговорів, незалежно від того, хто в підсумку опиниться в Білому домі.

"Що [Трамп] думає, що він може зробити, які у нього є важелі впливу, наразі незрозуміло, але я не думаю, що це швидкий процес", — сказав Томас Грем, експерт із зовнішньої політики та науковий співробітник Ради з міжнародних відносин.

Експерти припускають, що скорочення витрат на військову допомогу може призвести до змін на полі бою. З будь-яким потенційним президентом Путін прагнутиме використати те, що він вважає політичною дисфункцією в Сполучених Штатах і "тріщини в єдності Заходу", зазначив Грем.

Це може бути у вигляді скорочення допомоги США і меншої ролі в НАТО або розколу в Конгресі США. Фінансовий тиск на європейських союзників також відіграє свою роль, як і розбіжності в НАТО з проросійським керівництвом у таких країнах, як Угорщина і Словаччина.

На тлі відсутності єдності Заходу і чіткої демонстрації того, що є спільне з Україною бачення того, чого вони намагаються досягти, у Путіна не буде причин переглядати те, що він робить в Україні зараз, додав Грем.

Масштаб війни в Україні занадто великий, щоб у переговорах брали участь тільки Москва і Київ, зазначають експерти.

"Україна — це всього лише засіб для досягнення мети, а мета — ще більше обмежити вплив США в міжнародних справах", — сказав Джон Лоф, науковий співробітник Програми з Росії та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House.

"Коли радники [Трампа] пояснять йому, що тут відбувається насправді, і те, що Китаю відводять ключову роль у підтримці можливостей Росії продовжувати війну... він може раптово дуже гостро відчути, що він не так уже й добре розташований до Путіна", — сказав Лоф.

Він також додав, що Пекін сприйме будь-які поступки "як ще одне свідчення слабкості США".

Нагадаємо, що ЗСУ завдали підтвердженого удару по військах КНДР у Курській області.

Також повідомлялося, що російські війська просунулися біля чотирьох населених пунктів під Кураховим.