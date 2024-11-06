"Мирна пропозиція" Путіна 2022 року була кресленням зі знищення України: з'явилися нові документи

За словами аналітиків, умови мирної угоди 2022 року — насмішка над припущеннями про те, що Україна могла б завершити війну шляхом компромісу з Кремлем — "мир в обмін на території". Цілі війни РФ далеко не обмежуються 20% окупованої України.

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Один із міфів, пов'язаних із повномасштабним вторгненням ЗС РФ в Україну, полягав у тому, що Київ відмовився від мирної угоди в перші тижні війни. Але нові документи підтвердили припущення, що пропоновані умови залишили б Україну в міжнародній ізоляції, до того ж розділеною та обеззброєною. Київ був би абсолютно нездатний захиститися від повторної російської агресії. Про це пише Atlantic Council.

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Передбачувана пропозиція глави Кремля Володимира Путіна, по суті, була прологом до безумовної капітуляції — кресленням з руйнування української держави. Документи, які днями виклало"Радіо Свобода", проливають світло на те, наскільки жорсткими були вимоги Кремля.

У сенсі територіальних поступок Україна мала б повністю відмовитися від Криму і Донбасу, а також погодитися з окупацією територій, які на той час перебували під російським контролем, доти, доки в Москві не вирішать, що їхні умови повністю виконані. Від Києва також вимагали затвердження російської мови як офіційної та ухвалення низки законів щодо релігії, історії та національної ідентичності, які сходять до політики русифікації радянської та імперської епохи.

У РФ вимагали скорочення армії до "скелетного рівня" — 50 тисяч осіб, приблизно до 1/5 довоєнного рівня. Жорсткі обмеження накладалися і на кількість озброєнь, якими могли володіти ЗСУ, тип ракет, які країна могла б розробляти.

"Мирний" план Кремля також вимагав від України відмови від вступу до НАТО і двосторонніх військових угод. Росія також наполягала на забороні на військову відповідь з боку Заходу в разі повторення агресії.

Якби українське керівництво прийняло такий злегка завуальований ультиматум, країна виявилася б беззбройною і беззахисною.

Пропозиція Путіна 2022 року, по суті, передбачала знищення української державності — Україна була б стерта зі світової карти. Без західної військової допомоги. Без власної армії. Деморалізований і знекровлений осколок України опинився б у становищі, в якому не зміг би чинити серйозний опір, якби Росія вирішила повторити вторгнення.

План Путіна міг полягати у встановленні повного військового контролю або ж маріонеткового уряду — у будь-якому разі за таких умовах незалежна держава довго б не проіснувала. Більша частина України була б одразу ж анексована, а рештою територій управляли б кремлівські лоялісти.

Умови мирної угоди 2022 року, про що Путін згодом неодноразово повторював, по суті, виглядають насмішкою над припущеннями про те, що Україна могла б завершити війну шляхом компромісу з Кремлем — "мир в обмін на території". Цілі війни Кремля далеко не обмежуються 20% території, яка поки що перебуває під російською окупацією. І включають поглинання всієї країни із систематичним придушенням української ідентичності.

На тлі хору голосів, які закликають до мирної угоди по поточній лінії розмежування, автори публікації ставлять питання про те, чому Путін так наполягає на роззброєнні України. Зрештою такий підхід виглядає невиправданим, навіть виходячи з міркувань національної безпеки Росії, зазначає AC.

Жодне серйозне дослідження не покаже, що Україна становить реальну військову загрозу набагато більшій і потужнішій РФ.

Єдина зрозуміла причина для роззброєння України — залишити всю країну беззахисною на милість переможцю Путіну. У цьому його справжні наміри та імперіалістичні амбіції. Очільник Кремля від самого початку розглядав повномасштабне вторгнення в Україну як свою історичну місію, яка б стала визначальною для його місця в російській історії та місця Росії в сучасному світі, пише видання.

Спроби умиротворити його обмеженими територіальними поступками стануть підмогою для подальшої російської агресії в Україні й нею не обмежаться.

Нагадаємо, що в Foreign Affairs запропонували узгодити мирний договір щодо поточної лінії зіткнення за кіпрською моделлю.

Також повідомлялося, що, за даними журналістів, для виходу на кордони 1991 року потрібні сили втричі більші, ніж у РФ.