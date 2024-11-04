За поточною лінією або зі змінами: мир в Україні можливий за кіпрською моделлю, — Foreign Affairs

Американське видання виклало план припинення вогню, за якого Київ зберігає незалежність і отримує низку гарантій. Україна вступає в НАТО без розміщення військ на своїй території. З буферними зонами та міжнародною присутністю.

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Якщо Україна програє або перестане бути по-справжньому незалежною країною, це стане ударом по міжнародному світопорядку та європейській безпеці. Про це пише Foreign Affairs.

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Зросте загроза з боку Росії для інших частин Європи, а ослаблення Заходу стане сигналом для Китаю (і, можливо, Північної Кореї) в тому, що бракує можливостей і рішучості боротися з агресією.

Автори публікації говорять про необхідність в оновленій стратегії та більш стриманому визначенні того, що слід вважати перемогою. Зазначається, що такий підхід захищає західні та українські інтереси та водночас не дає змоги Путіну досягти багатьох військових цілей.

"Метою має бути збереження України незалежною, суверенною та економічно життєздатною країною. Вона має бути вільною у виборі політичної системи та керівництва. Також країна має бути вільною в тому, що стосується переозброєння і збереження армії будь-якого масштабу, якого хоче, вступу до Європейського союзу і прийняття зобов'язань щодо безпеки ззовні. Їй потрібен економічний доступ до Чорного моря", — зазначають автори американського видання.

На їхню думку, Києву для цього не потрібно звільняти 100% своїх територій. Насамперед потрібно зупинити війну, ця зупинка не обов'язково передбачає постійну угоду або ж ураховує всі спірні точки між Україною та Росією. На цьому етапі це поки що не потрібно, оскільки будь-яке надмірно амбітне дипломатичне починання напевно провалиться. Країні зараз потрібне тимчасове припинення військових дій, яке б значною мірою відображало поточні реалії на місцях.

Видання пропонує американському керівництву та його партнерам у Європі розпочати діалог з Україною з метою переконати обмежитися скромнішим визначенням перемоги. Києву пропонують повідомити, що без США західна підтримка не може тривати на поточному рівні. Водночас радиться також надати залізні гарантії зробити все можливе і забезпечити зброєю в довгостроковій перспективі.

Основна частина озброєнь має використовуватися для оборонних цілей, але водночас певна далекобійна зброя може застосовуватися по економічних і військових цілях на території РФ.

Мета такої стратегії — показати Москві, що вона не зможе досягти успіху на полі бою зараз і в майбутньому, і що заплатить високу ціну, якщо спробує. Додаткові "плюшки" для України, найімовірніше, будуть у сфері економіки.

Американський план припинення вогню в Україні

Критики такої дипломатії висловлюються в тому дусі, що Росія не дотримуватиметься жодних підписаних нею угод, а використає припинення вогню як можливість для перегрупування перед новим наступом

Дипломатію пропонується розділити на два етапи. Спочатку мають бути зусилля, спрямовані на припинення вогню, або по поточній лінії зіткнення, або з обмеженими коригуваннями. З буферними зонами, що розділяють дві сторони війни.

Такий підхід, як вважають його автори, дасть змогу Україні перебудуватися. Не знадобиться, щоб країна жертвувала будь-якими зі своїх юридичних або політичних домагань у плані кордонів. Щоб дотриматися умов угоди, можуть направити міжнародні сили.

"Певною мірою моделлю для такого припинення вогню, яке вже зберігається впродовж 50 років, може слугувати Кіпр", — вважають у Foreign Affairs.

Другий етап такої дипломатії може тривати десятиліттями, поки постпутінське керівництво Росії не реінтегрує країну в бік Заходу. На цьому етапі може бути передбачено повернення територій в обох напрямках і певного рівня автономність жителів Криму та сходу України. Також мають бути передбачені гарантії безпеки для України, навіть якщо історично такі гарантії не завжди були успішними (горезвісний Будапештський меморандум, який, по суті, не передбачав жодного реального захисту).

В ідеалі такою гарантією для України має бути вступ до НАТО. Але коаліція прихильників, серед яких і США, може запропонувати запевнення в безпеці, якщо інші члени НАТО не захочуть її прийняти. Критики ідеї висловлюються в тому дусі, що Росія не дотримуватиметься жодних підписаних нею угод, а використає припинення вогню як можливість для перегрупування перед новим наступом.

"Це, звичайно, можливо. Але надійні довгострокові обіцянки Заходу надати військову допомогу Україні, поряд з деякими обмеженнями щодо використання далекобійних систем, збільшать ціну війни для Росії", — зазначають автори.

Не потрібно, щоб Росія відмовилася від своїх домагань на Україну. Москва може продовжувати озброюватися. Від Заходу, можливо, буде потрібно зняти деякі санкції щодо російської економіки, і потім — зняти додаткові, якщо у РФ дотримуватимуться режиму припинення вогню. Захід також міг би попросити Україну відмовитися від розробки ядерної зброї. НАТО, зі свого боку, може прийняти Україну із зобов'язанням не розміщувати свої сили на території країни.

Якщо цю дипломатичну ініціативу буде ухвалено, то на першому етапі можна буде зберегти незалежність України та почати відновлення. Але навіть якщо ініціативу відкинуть, це має полегшити завдання щодо посилення постійної військової та економічної підтримки України.

Журналісти зазначають, що багатьом такий підхід не здасться перемогою, але все ж таки це незрівнянно краще, ніж програш України у війні або нескінченні битви. Водночас за такого підходу Путін не зможе домогтися багато чого з того, чого прагне: встановити контроль над більшою частиною або всією Україною.

У розпорядженні президента США Джо Байдена залишається 75, щоб зробити все можливе, щоб домогтися ухвалення нової стратегії та Києвом, і Вашингтоном.

Нагадаємо, що, на думку експертів, Дональд Трамп не буде розраховувати на Путіна після того, як радники пояснять йому роль Китаю, яка відводиться у продовженні війни в Україні.

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