В Японії не стало Мира: подарунок Путіна помер у 12 років

Разом із Миром у будинку Норіхіси Сатаке мешкали ще шість котів, і з усіма він чудово уживався. Причиною його смерті називають хворобу.

Сибірський кіт на прізвисько Мир, якого 2012 року російський президент Володимир Путін подарував губернатору японської північної префектури Акіта Норіхісе Сатаке ще зовсім маленьким, помер. Про це повідомили росЗМІ і Japan News з посиланням на відділ префектури зі зв'язків із громадськістю.

Тварина стала домашнім улюбленцем родини губернатора. Чотири роки тому він говорив, що в кота чудовий апетит, спокійний характер, повно енергії. Мир уживався з шістьма іншими котами Сатаке.

"Це особлива для мене істота — душа відпочиває, коли я бачу її мордочку", — говорив Норіхіса.

За попередніми даними, причиною смерті кота, який народився 12 лютого 2012 року, стала хвороба. Зазвичай же ця порода живе 15-17 років, але є й довгожителі, які доживають до 20-22 років.

Щороку напередодні дня кішок, який відзначають у Японії 22 лютого, на сайті префектури з'являвся відеозвіт про життя Міра. Останній звіт датований 21 лютого цього року. У зв'язку зі смертю вихованця Сатаке вирішив дати пресконференцію.

Кіт став подарунком у відповідь Путіна після того, як Сатаке як подарунок підніс йому цуценя породи акіта-іну на прізвисько Юме (мрія) за те, що РФ допомогла Японії в ліквідації наслідків землетрусу 2011 року. З 2016 року про долю собаки нічого невідомо.

Раніше Фокус писав, що кішка привела рятувальників до своїх кошенят, щоб уберегти їх від урагану "Мілтон".