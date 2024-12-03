В Японии не стало Мира: подарок Путина скончался в 12 лет

Вместе с Миром в доме Норихисы Сатакэ жили еще шесть котов, и со всеми он прекрасно уживался. Причиной его смерти называют болезнь.

Сибирский кот по кличке Мир, которого в 2012 году российский президент Владимир Путин подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ еще совсем маленьким, умер. Об этом сообщили росСМИ и Japan News со ссылкой на отдел префектуры по связям с общественностью.

Животное стало домашним любимцем семьи губернатора. Четыре года назад он говорил, что у кота отличный аппетит, спокойный характер, полно энергии. Мир уживался с шестью другими котами Сатакэ.

"Это особое для меня существо – душа отдыхает, когда я вижу его мордочку", – говорил Норихиса.

По предварительным данным, причиной смерти кота, который родился 12 февраля 2012 года, стала болезнь. Обычно же эта порода живет 15-17 лет, но есть и долгожители, доживающие до 20-22 лет.

Каждый год накануне дня кошек, который отмечается в Японии 22 февраля, на сайте префектуры появлялся видеоотчет о жизни Мира. Последний отчет датирован 21 февраля этого года. В связи со смертью питомца Сатакэ решил дать пресс-конференцию.

Кот стал ответным подарком Путина после того, как Сатакэ в качестве подарка преподнес ему щенка породы акита-ину по кличке Юмэ (мечта) за то, что РФ помогла Японии в ликвидации последствий землетрясения 2011 года. С 2016 года о судьбе собаки ничего неизвестно.

Ранее Фокус писал, что кошка привела спасателей к своим котятам, чтобы уберечь их от урагана "Милтон".