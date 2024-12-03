Місто розділене 50 на 50, єдиний вихід через поля: що відбувається в Кураховому, деталі від військових

За словами бійців, місто Курахове можна було б утримувати ще довго, якби не було значного тиску противника з флангів.

Курахове розділене 50 на 50 по лінії бойового зіткнення, тривають бої за центральну частину міста, з південного боку окупанти знищили техніку ЗСУ і намагаються зайти за висотні будівлі. Про це повідомляє лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

За його словами, місто можна було б утримувати ще довго, якби не було такого тиску противника з флангів.

"З напрямку Старих Тернів п**** (війська РФ) обходять місто впритул берегом водосховища, і якщо вони вийдуть на дорогу Курахове — Дачне, то єдиний шлях відходу з міста — полями, що, м'яко кажучи, не дуже добре", — ідеться в публікації.

Боєць із позивним "Мучной" повідомляє, що в Кураховому тривають бої за центральну частину.

"На півдні міста ворог знищив нашу техніку, намагається внизу просуватися за висотки. Західну частину ми зможемо стримувати, якщо зазвичай не буде заходу в тил і перерізано комунікацію", — зазначив він. Зараз ЗСУ утримують лінію Богатир-Розлив-Сухі Яли.

"Зараз особливу загрозу становлять Старі Терни, де ворог уже, судячи з усього, перейшов дамбу, якщо вони закріпляться в південній частині дамби, то оточення Курахового неодмінно. Усередині кишені ворог зміг узяти контроль над Романівкою. Тривають бої за Веселий Гай і Ганнівку", — йдеться в пості.

Наразі російські війська накопичують сили, щоб уздовж дороги від Дальнього просуватися в бік Успенівки. Також погіршується становище біля Костянтинопільського та Сухої Яви, по яких ведуться артобстріли.

Нагадаємо, що бійці тероборони розбили танкову колону ЗС РФ під Кураховим.

Також повідомлялося, що ЗС РФ займають Курахове і висоти.