Город разделен 50 на 50, единственный выход через поля: что происходит в Курахово, детали от военных

По словам бойцов, город Курахово можно было бы удерживать еще долго, если бы не было значительного давления противника с флангов.

Курахово разделено 50 на 50 по линии боевого столкновения, ведутся бои за центральную часть города, с южной стороны оккупанты уничтожили технику ВСУ и пытаются зайти за высотные здания. Об этом сообщает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, город можно было бы удерживать еще долго, если бы не было такого давления противника с флангов.

"С направления Старых Тернов п**** (войска РФ) обходят город впритык по берегу водохранилища, и если они выйдут на дорогу Курахово – Дачное, то единственный путь ухода из города — полями, что, мягко говоря, не очень хорошо", — говорится в публикации.

Боец с позывным "Мучной" сообщает, что в Курахово идут бои за центральную часть.

"На юге города враг уничтожил нашу технику, пытается внизу продвигаться за высотки. Западную часть мы сможем сдерживать, если обычно не будет заката в тыл и перерезана коммуникация", — отметил он. Сейчас ВСУ удерживают линию Богатырь-Разлив-Сухие Яли.

"Сейчас особенную угрозу представляют Старые Терны, где враг уже, судя по всему, перешел дамбу, если они закрепятся в южной части дамбы, то окружение Курахово непременно. Внутри кармана враг смог взять контроль над Романовкой. Продолжаются бои за Веселый Гай и Ганновку", — говорится в посте.

Сейчас российские войска накапливают силы, чтобы вдоль дороги от Дальнего продвигаться в сторону Успеновки. Также ухудшается положение возле Константинопольского и Сухой Яви, по которым ведутся артобстрелы.

Напомним, что бойцы теробороны разбили танковую колонну ВС РФ под Курахово.

Также сообщалось, что ВС РФ занимают Курахово и доминирующие высоты.