ВС РФ занимают Курахово и доминирующие высоты: офицер ВСУ, аналитики, Генштаб о ситуации (карты)

Российские войска прорываются все дальше в Курахово, и Украина вскоре может потерять еще один город на Донбассе, написал военный Станислав Бунятов из бригады "Айдар". Командование не комментировало угрозу оккупации, но сообщило о почти 70 атаках ВС РФ.

Подразделения ВС РФ продвигаются все дальше в центр города Курахово Донецкой области и закрепляются на высотах, расположенных севернее и южнее. На карте боевых действий видно вражеский "язык", который тянется далеко вглубь западной части города. Украинское командование подтвердило, что на Кураховском направлении происходит больше всего атак россиян. О ситуации на одном из участков фронта на Донбассе командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" написал в Telegram-канале. Фокус собрал информацию о Курахово от аналитиков и Генштаба.

Днем 3 декабря Бунятов сообщил, что российские подразделения не остановились: они и дальше занимают новые позиции в Курахово. По мнению военнослужащего, вскоре город окажется в полной оккупации.

"К сожалению, полная оккупация Курахово — вопрос времени", — говорится в заметке "Османа".

Бои на Донбассе — Бунятов о Курахово 3 декабря Фото: Скриншот

Бои на Донбассе — ситуация в Курахово 3 декабря

На онлайн-карте боевых действий DeepState по состоянию на 3 декабря показано, что ВС РФ оккупировали восточную половину Курахово — города, расположенного на трассе N15, которая направляется к административной границе Донецкой области (в 50 км). Аналитики обозначили однокилометровый "язык" — прорыв россиян, который от ул. Урожайной протянулся до перекрестка ул. Победы и Прокофьева. На топографической карте портала topographic-map можно увидеть возвышенности вокруг Курахово: сравнение с картой боевых действий показывает, что на них закрепляется враг.

Бои на Донбассе — ситуация в Курахово на карте 3 декабря Фото: DeepState Бои на Донбассе — топографическая карта высот возле Курахово Фото: topographic-map.com

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 8:00 3 декабря сообщил о 67 штурмах ВС РФ на Кураховском направлении. Также командование перечислило 10 населенных пунктов, которые атаковали россияне (Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Гановка). На втором месте по количеству штурмов — Покровское направление, расположенное севернее (40 шт.) и Времовское, расположенное восточнее (30 шт.). В Генштабе не сообщали о возможности оккупации Курахово, о которой написал Станислав Бунятов.

Отметим, аналитики DeepState 30 ноября сообщили, что российские подразделения проникли внутрь Курахово и уже начались уличные бои. Среди прочего, враги пытаются закрепляться в многоэтажках, подходят к Старым Тернам и, вероятно, полностью оккупировали село Берестки, говорится в заметке. При этом Старые Терны — населенный пункт, рядом с которым расположена плотина Кураховского водохранилища. Плотина взлетела на воздух 11 октября: о деталях и последствиях писал Фокус.

Напоминаем, 3 декабря командование сообщило о новом командующем 93 бригады, которая держит позиции на Донбассе. Между тем нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала решение Генштаба забрать командиров этой бригады, получившие новые должности в штабе и в офисе президента.