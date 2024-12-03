Новым командиром 93-й ОМБр "Холодный Яр" стал Шамиль Крутков: что известно о нем (видео)

Новый командир 93-й бригады ВСУ подполковник Шамиль Крутков приступил к выполнению своих обязанностей командира подразделения. Он заменил Павла Палису, которого назначили на должность заместителя руководителя ОП.

Командиром 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" назначили 27-летнего подполковника Шамиля Круткова, который заменил на этой должности экс-комбрига Павла Палису, который недавно стал заместителем руководителя Офиса президента. Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр.

На кадрах обнародованного видео, бывший командир Палиса в последний раз вручил военным бригады награды в статусе командира.

"Спасибо всем за службу. Для меня это была огромная честь! Желаю всем завершить дело... В тот момент, когда надо говорить — у меня только наворачиваются слезы и все, я Вам очень благодарен за вашу работу, за Вашу стойкость. Все имеет свое начало, все имеет свой конец и этот этап в моей жизни, в моей службе — завершился. Я горжусь, что этот путь длиной в 23 месяца — прошел вместе с Вами", — подчеркнул он.

Далее Палиса передал флаг бригады подполковнику Круткову, с которым в роли заместителя комбрига "бок о бок прошел славный боевой путь". В своей речи Крутков сказал, что для него является честью возглавить одну из самых мощных бригад ВСУ.

"Хочу еще раз поблагодарить полковника Павла Палису за значительный вклад в защиту государства и стойкость 93-й бригады. Горд стоять рядом с вами", — подчеркнул он.

Что известно о Шамиле Круткове

Из открытых источников известно, что новый командир подразделения является уроженцем города Львов и окончил Национальную академию сухопутных войск. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский наградил его медалью "За военную службу Украине", а в 2022-м Крутков был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, 29 ноября Зеленский назначил Палису заместителем руководителя Офиса президента. По словам главы государства, на должность заместителя руководителя Офиса нужен был человек, который понимает ситуацию на фронте и сможет ежедневно предоставлять информацию с передовой.

В тот же день президент Украины назначил генерала Михаила Драпатого на должность командующего Сухопутных войск ВСУ. Зеленский сообщил, что в обязанности нового командующего будут входить повышение боеспособности ВСУ, обеспечение качества подготовки и внедрение инновационных подходов к управлению военными в ВСУ.