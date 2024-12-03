Новим командиром 93-ї ОМБр "Холодний Яр" став Шаміль Крутков: що відомо про нього (відео)

Новий командир 93-ї бригади ЗСУ підполковник Шаміль Крутков розпочав виконання своїх обов'язків командира підрозділу. Він замінив Павла Палісу, якого призначили на посаду заступника керівника ОП.

Командиром 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" призначили 27-річного підполковника Шаміля Круткова, який замінив на цій посаді екскомбрига Павла Палісу, який нещодавно став заступником керівника Офісу президента. Про це повідомила пресслужба 93-ї ОМБр у вівторок, 3 грудня.

На кадрах оприлюдненого відео, колишній командир Паліса востаннє вручив військовим бригади нагороди у статусі командира.

"Дякую всім за службу. Для мене це була величезна честь! Бажаю всім завершити справу… У той момент, коли треба говорити — у мене тільки навертаються сльози і все, я Вам дуже вдячний за вашу роботу, за Вашу стійкість. Все має свій початок, все має свій кінець і цей етап в моєму житті, в моїй службі — завершився. Я пишаюсь, що цей шлях довжиною у 23 місяці — пройшов разом з Вами", — наголосив він.

Далі Паліса передав прапор бригади підполковнику Круткову, з яким в ролі заступника комбрига "пліч-о-пліч пройшов славетний бойовий шлях". У своїй промові Крутков сказав, що для нього є честю очолити одну з найпотужніших бригад ЗСУ.

"Хочу ще раз подякувати полковнику Павлу Палісі за значний внесок у захист держави та стійкість 93-ї бригади. Гордий стояти поруч із вами", — висловився він.

Що відомо про Шаміля Круткова

З відкритих джерел відомо, що новий командир підрозділу є уродженцем міста Львів і закінчив Національну академію сухопутних військ. У 2021 році президент України Володимир Зеленський нагородив його медаллю "За військову службу Україні", а у 2022-му Крутков був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Нагадаємо, 29 листопада Зеленський призначив Палісу заступником керівника Офісу президента. За словами глави держави, на посаду заступника керівника Офісу потрібна була людина, яка розуміє ситуацію на фронті та зможе щоденно надавати інформацію з передової.

Того ж дня президент України призначив генерала Михайла Драпатого на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. Зеленський повідомив, що в обов'язки нового командувача будуть входити підвищення боєздатності ЗСУ, забезпечення якості підготовки і впровадження інноваційних підходів до управління військовими в ЗСУ.