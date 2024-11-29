Влітав на БМП у Маріуполь та звільняв Херсонщину: хто такий новий командувач Сухопутних військ Драпатий

Президент призначив бойового генерала Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Офіцер, зазначив Зеленський, довів свою ефективність у боях.

У п'ятницю, 29 листопада, президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський під час засідання Ставки разом з Головкомом Олександром Сирським ухвалив кілька кадрових рішень, які стосуються армії. Про це повідомив глава держави у Telegram.

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений генерал-майор Михайло Драпатий, який успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил, зазначив Зеленський.

"Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних Силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", — написав Володимир Зеленський.

Окрім того, заступником головнокомандувача Збройних Сил призначений досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади полковник Олег Апостол.

Обидва офіцери, як наголосив Зеленський, довели свою ефективність у боях.

Михайло Драпатий: що відомо про генерала

Фото: Вікіпедія

Драпатий Михайло Васильович народився 21 листопада 1982 року в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. У 2004 році завершив навчання у Харківському інституті танкових військ, розпочавши службу в 72-й окремій механізованій бригаді. У 2014 році, коли розпочалась російська збройна агресія проти України, майор Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72 ОМБр.

9 травня озброєні терористи здійснили спробу захоплення управління міліції у Маріуполі. 2-му батальйону 72 ОМБр було віддано бойовий наказ зайти у місто на бронетехніці для посилення підрозділів, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників. Командував операцією Михайло Драпатий. Ситуація ускладнювалась тим, що провокатори підбурили проросійські налаштованих місцевих мешканців на протидію, й на вулицях міста було встановлено барикади. Одна з таких барикад перегородила шлях, коли колона з чотирьох машин вже поверталась після виконання завдання. У першій машині їхав командир Драпатий. Кадри, в яких БМП "перелітає" через барикаду, демонстрували телеканали всього світу.

Майор Драпатий взяв на себе відповідальність за виведення підрозділів з так званого "Ізваринського котла" на з'єднання з головними силами. З оточення тоді вийшли 260 бійців 2-го батальйону 72-ї бригади з понад 30 одиницями техніки, під час триденного прориву комбат втратив одного бійця.

Російське повномасштабне вторгнення

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон", серед інших командирів керував звільненням правобережжя Херсонщини.

У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

У травні 2024-го, після початку нового наступу ЗС РФ на Харківщину і створення загрози для Вовчанська, очолив оперативно-тактичне угруповання військ "Харків". У вересні очолив оперативно-тактичне угруповання військ "Луганськ", зона відповідальності якого простягається від Білогорівки Луганської області до Нью-Йорка Донецької області.

Нагороди Драпатого:

Має Хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького трьох ступенів та відзначений орденом "Народний Герой України".

Нагадаємо, попередній командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк був призначений президентом 11 лютого 2024 року.

Також Фокус писав, що 21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Морозова начальником Управління державної охорони.