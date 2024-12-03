ЗС РФ займають Курахове та домінуючі висоти: офіцер ЗСУ, аналітики, Генштаб про ситуацію (карти)

Російські війська прориваються все далі в Курахове, й Україна незабаром може втратити ще одно місто на Донбасі, написав військовий Станіслав Бунятов з бригади "Айдар". Командування не коментувало загрозу окупації, але повідомило про майже 70 атак ЗС РФ.

Підрозділи ЗС РФ просуваються все далі в центр міста Курахове Донецької області та закріплюються на висотах, розташованих північніше та південніше. На карті бойових дій видно ворожий "язик", який тягнеться далеко вглиб західної частини міста. Українське командування підтвердило, що на Курахівському напрямку відбувається найбільше атак росіян. Про ситуацію на одній з ділянок фронту на Донбасі командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" написав у Telegram-каналі. Фокус зібрав інформацію про Курахове від аналітиків та Генштабу.

Вдень 3 грудня Бунятов повідомив, що російські підрозділи не спинились: вони й далі займають нові позиції в Кураховому. На думку військовослужбовця, незабаром місто опиниться у повній окупації.

"На жаль, повна окупація Курахове — питання часу", — ідеться у дописі "Османа".

Бої на Донбасі - Бунятов про Курахове 3 грудня Фото: Скриншот

Бої на Донбасі — ситуація в Кураховому 3 грудня

На онлайн-карті бойових дій DeepState станом на 3 грудня показано, що ЗС РФ окупували східну половину Курахового — міста, розташованого на трасі N15, яка прямує до адміністративної межі Донецької області (за 50 км). Аналітики позначили однокілометровий "язик" — прорив росіян, який від вул. Урожайної простягнувся до перехрестя вул. Перемоги та Прокоф'єва. На топографічній карті порталу topographic-map можна побачити височини навколо Курахового: порівняння з картою бойових дій показує, що на них закріплюється ворог.

Бої на Донбасі - ситуація в Кураховому на карті 3 грудня Фото: DeepState Бої на Донбасі - топографічна карта висот біля Курахового Фото: topographic-map.com

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 8:00 3 грудня повідомив про 67 штурмів ЗС РФ на Курахівському напрямку. Також командування перелічило 10 населених пунктів, які атакували росіяни (Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка). На другому місці за кількість штурмів — Покровський напрямок, розташований північніше (40 шт.) та Времівський, розташований східніше (30 шт.). У Генштабі не повідомляли про можливість окупації Курахового, про яку написав Станіслав Бунятов.

Зазначимо, аналітики DeepState 30 листопада повідомили, що російські підрозділи проникли всередину Курахового і вже тривають вуличні бої. Серед іншого, вороги намагаються закріплюватись в багатоповерхівках, підходять до Старих Тернів та, ймовірно, повністю окупували село Берестки, ідеться у дописі. При цьому Старі Терни — населений пункт, поруч з яким розташована гребля Курахівського водосховища. Гребля злетіла на повітря 11 жовтні: про деталі та наслідки писав Фокус.

Нагадуємо, 3 грудня командування повідомило про нового командувач 93 бригади, яка тримає позиції на Донбасі. Тим часом нардепка Мар'яна Безугла розкритикувала рішення Генштабу забрати командирів цієї бригади, які отримали нові посади в штабі та в офісі президента.