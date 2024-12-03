Від нового наступу РФ захистить тільки НАТО: яким буде перемир'я України та Росії, — Sky News

За словами військового аналітика Майкла Кларка, для довгострокового миру в Україні, на пів року, або 12 місяців знадобиться активна участь військ НАТО. Навіть якщо Україна зараз не входить до Альянсу.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте знає, що публічні заяви відрізняються від того, про що говорять за зачиненими дверима. Про це пише Sky News.

На запитання про поступку територій України він відповів, що Київ має бути в сильній позиції, має бути потік постачань зброї та боєприпасів перед мирними переговорами, "якщо вони розпочнуться... я б більше говорив про постачання військової допомоги та менше про дискусії щодо того, який вигляд має мати мирний процес".

За словами журналістів, у реальності формат мирної угоди щодо України вже всі уявляють.

"Практично кожен дипломат, з яким я говорив, вважає, що для України буде неминучим поступитися певною територією, що повільно просочується в політичний дискурс у Києві. Ось чому коментарі Володимира Зеленського про "підконтрольну нам Україну" стали важливим нюансом", — зазначає видання.

Який вигляд може мати перемир'я України та РФ?

За словами військового аналітика Майкла Кларка, Захід і весь світ, схоже, сходяться на ідеї про те, що мирну угоду буде укладено в новому році.

Негайного вступу до НАТО, до якого Володимир Зеленський закликає, не буде. Хоча Україна зацікавлена у п'ятій статті статуту НАТО, згідно з якою держави-члени воюватимуть із будь-якою країною, яка нападе на іншу країну. Кларк пропонує обхідний шлях, який дає Києву гарантії безпеки, але без його прямого вступу до НАТО.

"Припустимо, що британські, французькі, німецькі та інші війська, навіть польські, були б залучені до утримання лінії — лінії припинення вогню — яка фактично стала б розтяжкою", — вважає британський експерт.

Він каже, що це діятиме так само, як гарантія п'ятої статті — "в усьому, крім назви". Оскільки країнам НАТО доведеться атакувати російські війська, якщо ЗСУ, які утримують цю гіпотетичну лінію, будуть атаковані.

"Питання в тому, чи достатньо ми сміливі, щоб зробити це?" — зазначає Кларк.

Якщо є зобов'язання з цього питання, вкрай важливо, щоб країни НАТО виконали свої обіцянки Україні, додав він.

Водночас він також не має ілюзій щодо цілей війни Кремля. Власне угода не втримає лінію фронту, оскільки після запровадження режиму припинення вогню та перемир'я росіяни захочуть більшого, вважає експерт. Для довгострокового миру, на пів року, або 12 місяців знадобиться активна участь військ НАТО, навіть якщо Україна зараз не входить до Альянсу.

"Я можу обіцяти вам, що Путін має намір захопити всю Україну в якийсь момент, якщо тільки йому не завадить зробити це значна сила", — резюмував він.

Нагадаємо, що глава ОП Андрій Єрмак висловився про перемогу України.

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