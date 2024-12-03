"Ферги тайм" перед последним рывком: глава ОП высказался о победе Украины (видео)

Украина имеет шанс на победу, потому что настало время для рывка в последние минуты условного "матча", заявил глава ОП Андрей Ермак. Политик назвал финальную битву "ферги таймом".

Ситуация, в которой находится Украина, похожа на последние минуты спортивного матча, когда можно приложить максимум усилий и одержать победу. Такой момент в спорте называется "ферги тайм" и связан с легендарным британским тренером и футболистом Александром Фергюсоном. Аналогия между Украиной и футболом прозвучала в заявлении главы офиса президента Андрея Ермака, опубликованном в Telegram-канале.

Ермак записал обращение, в котором ситуацию в Украине сравнил со спортом и футбольным матчем. Политик напомнил о шотландском футболисте и тренере команды "Манчестер Юнайтед" Сэре Александре Фергюсоне. О легендарном тренере говорят в контексте так называемого "ферги тайм" — времени в конце игры, когда команда, которая уже как будто проиграла, одерживает победу в последнюю минуту, сказал он. По мнению Ермака, для Украины как раз наступает "ферги тайм" — время для победы.

"Сегодня для Украины именно этот Ферги Тайм. Нам нужно собрать всю силу, всю выдержку, чтобы выиграть эту битву за будущее", — пояснил глава офиса президента Владимира Зеленского.

Подытоживая выступление, Ермак обратился к украинским спортсменам: назвал их "дипломатами и послами Украины" и поблагодарил "за вашу работу и вашу самоотверженность".

"Вы нужны Украине именно сейчас, в этот решающий момент. Вместе мы победим. Ферги-тайм начинается!" — заявил Ермак.

К каким именно спортсменам адресовано обращение, политик не уточнил.

Что такое ферги тайм

Ферги-тайм (Fergie Time) — период в спортивном соревновании, когда игроки выигрывают в последние минуты, хотя перед этим вроде бы проигрывали. Этот термин применили, например, на портале The Guardian, при описании матча "Манчестер Юнайтед" и "Шеффилд Уэнсдей", который состоялся в апреле 1993 года. Команда Фергюсона проигрывала со счетом 1:0 и владельцы команды-соперников праздновали победу. В последние четыре минуты "Манчестер" сравнял счет, а затем футболист Стив Брюс забил еще один гол во время добавленных семи минут матча. Эти семь минут назвали Fergie Time, а команда Фергюсона стала чемпионом премьер-лиги.

Отметим, заявление Ермака появилось после выступлений западных политиков о возможности вступления Украины в НАТО. 3 декабря об этом написало издание Politico: в статье говорилось о возможности вступления по так называемому "немецкому сценарию". При этом вспоминают о ситуации разъединенной Германии, когда ФРГ стала членом альянса полной территорией вместе с восточной частью, которую в то время контролировал Советский Союз. В украинском контексте речь пойдет о территориях, временно оккупированных РФ, пояснили аналитики издания.

Напоминаем, 1 декабря президент Зеленский отреагировал на возможность присоединения Украины к НАТО в полном составе — вместе с оккупированными территориями. 2 декабря глава страны, после встречи с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прокомментировал позицию РФ относительно мирных переговоров.