"Фергі тайм" перед останнім ривком: голова ОП висловився щодо перемоги України (відео)

Україна має шанс на перемогу, бо настав час для ривка в останні хвилини умовного "матчу", заявив голова ОП Андрій Єрмак. Політик назвав фінальну битву "фергі таймом".

Ситуація, в якій перебуває Україна, схожа на останні хвилини спортивного матчу, коли можна докласти максимум зусиль та здобути перемогу. Такий момент у спорті називається "фергі тайм" і пов'язаний з легендарним британським тренером та футболістом Олександром Фергюсоном. Аналогія між Україною та футболом пролунала у заяві голови офісу президента Андрія Єрмака, опублікована в Telegram-каналі.

Єрмак записав звернення, в якому ситуацію в Україні порівняв зі спортом та футбольним матчем. Політик нагадав про шотландського футболіста та тренера команди "Манчестер Юнайтед" Сера Олександра Фергюсона. Про легендарного тренера говорять у контексті так званого "фергі тайм" — часу наприкінці гри, коли команда, яка вже наче програла, здобуває перемогу в останню хвилину, сказав він. На думку Єрмака, для України саме настає "фергі тайм" — час для перемоги.

"Сьогодні для України саме цей Фергі Тайм. Нам потрібно зібрати всю силу, всю витримку, щоб виграти цю битву за майбутнє", — пояснив голова офісу президента Володимира Зеленського.

Підсумовуючи виступ, Єрмак звернувся до українських спортсменів: назвав їх "дипломатами та амбасадорами України" та подякував "за вашу роботу і вашу самовідданість".

"Ви потрібні Україні саме зараз, у цей вирішальний момент. Разом ми переможемо. Фергі-тайм починається!" — заявив Єрмак.

До яких саме спортсменів адресоване звернення, політик не уточнив.

Що таке фергі тайм

Фергі-тайм (Fergie Time) — період у спортивному змаганні, коли гравці виграють у останні хвилини, хоч перед цим начебто програвали. Цей термін застосували, наприклад, на порталі The Guardian, під час опису матчу "Манчестер Юнайтед" та "Шеффілд Венсдей", який відбувся у квітні 1993 року. Команда Фергюсона програвала з рахунком 1:0 і власники команди-суперників святкували перемогу. В останні чотири хвилини "Манчестер" зрівняв рахунок, а потім футболіст Стів Брюс забив ще один гол під час доданих семи хвилин матчу. Ці сім хвилин назвали Fergie Time, а команда Фергюсона стала чемпіоном прем'єр-ліги.

Зазначимо, заява Єрмака з'явилась після виступів західних політиків щодо можливості вступу України в НАТО. 3 грудня про це написало видання Politico: у статті йшлося про можливість вступу за так званим "німецьким сценарієм". При цьому згадують про ситуацію роз'єднаної Німеччини, коли ФРН стала членом альянсу повною територією разом зі східною частиною, яку на той час контролював Радянський Союз. В українському контексті ітиметься про території, тимчасово окуповані РФ, пояснили аналітики видання.

Нагадуємо, 1 грудня президент Зеленський відреагував на можливість приєднання України до НАТО в повному складі — разом з окупованими територіями. 2 грудня очільник країни, після зустрічі з Федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцем, прокоментував позицію РФ щодо мирних перемовин.