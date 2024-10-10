Зеленський заявив про перемогу у 2025 році, а бійці не вірять: від чого залежить розвиток війни в Україні

Опитані Фокусом військові впевненні, що закінчення війни у 2025 році — звичайна рекламна кампанія. Адже в минулому році говорили про "перемогу у 2024-му". Проте є певні фактори, які можуть прискорити закінчення війни в Україні. Фокус розповідає, від чого залежить перемога на полі бою.

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Під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа" президент Володимир Зеленський заявив, що війна може завершитися у 2025 році. Відповідні можливості для цього створює ситуація на полі бою.

Він зауважив, що Київ працює над пунктами формули миру, документ буде готовий до листопада 2024 року. Тоді як нині постає питання, як змусити РФ встановити мир з Україною та виконати умови формули миру.

"Для цього ми розробили план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру. Цей план позбавить Росію можливості погрожувати Європі. Цей план уже був представлений у США, тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей", — додав президент.

Чи закінчиться війна у 2025 році: що думають військові

Президент України володіє всією інформацією, в результаті те, що він каже, може відбутися, але потрібно розуміти, що є багато факторів, каже український військовослужбовець Кирило Яковлев з позивним "Холодний".

"Війна може закінчитися навіть завтра або післязавтра, тому що Путін помре, Лавров помре, або ще щось відбудеться. Війна могла закінчитися в минулому році, коли Пригожин пішов на Москву, але чомусь це не відбулося. Тому казати, коли, що і як, дуже важко", — сказав Фокусу Яковлев.

Він зауважив, що військові бачать лише ситуацію на полі бою, тоді як Зеленський володіє й політичною обстановкою в країні та світі. Тому в нього можуть бути якісь приємні новини від партнерів, які могли щось пообіцяти чи сказати.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" неохоче коментує можливе закінчення війни у 2025 році, бо таки "заяви" вже звучали в минулому році.

"Нам ще минулого року, коли була битва за Авдіївку, розказували, що кінець війни буде у 2024 році. Я вже просто цього слухати не хочу", — сказав Фокусу "Алекс".

За його словами, військові на полі бою говорять, що будуть битися, поки це можливо. Він розповів, що коли були чутки про те, що заберуть додаткову грошову допомогу, то хлопці сказали, що "дістануть свої кровні" й далі воюватимуть.

"Закінчення війни у 2025 році — це звичайна реклама"

"Алекс" зазначив, що бої на полі бою йдуть повним ходом, і тому не можна сказати про "якесь закінчення війни". Він уточнив, що наразі у ворога триває активний наступ на багатьох ділянках фронту, проте не можна сказати, що Сили оборони різко "надірвуться та дадуть задню". Також не можна бути впевненим, що зараз українські бійці розібʼють противника і будуть десь наступати.

"Мій колега сказав хорошу цитату: "Ось зараз такий накал пристрастей, така їб*шка з обох сторін, що просто це на рівні чуйки, що дійсно через два місяці щось може кардинально змінюватися або в нашу сторону, або в їхню", — наголосив лейтенант.

За словами Кирила Яковлева, нині в Донецькій області спостерігається важка ситуація, тоді як успіхи є в Курській області, але це окрема операція, вона сильно допомогла всьому фронту. Зокрема, туди були перекинуті війська, починаючи з Кринок Херсонської області й закінчуючи Бєлгородом (РФ).

"Не можна сказати, що ситуація по всьому фронту погана або хороша. Вона динамічна. Десь ми, десь вони, іноді потрібно відійти, щоб потім забрати більше. Дуже гарний приклад — це був 2022-й рік, коли ми були вимушені відійти під Київ, Чернігів, Суми, Харків, Херсон, на жаль, залишивши інші населені пункти. Але потім, коли у Росії закінчилися, грубо кажучи, люди, були проблеми з логістикою, ми вдарили і забрали дуже швидко назад території, повернули людей в Україну з мінімальними втратами", — пояснив він.

Військовий вважає, що крім Генштабу, навряд чи хтось може оцінити ситуацію на фронті.

Автор Telegram-каналу Muchnoy ✙ Jugend, боєць Сил оборони з позивним "Мучной" вважає, що розмови про закінчення війни у 2025 році — це звичайна реклама.

"Ми й Крим повинні були в тому році взяти, й Запорізький фронт пробити, обіцяний контрнаступ, який не відбувся. Тому ці всі плани та дурні вигадки лише схожі на заспокійливий засіб для суспільства, бо розуміють, що всі втомилися, що хочеться обійтись без жертв, дочекатися синів з полону тощо", — сказав Фокусу "Мучной".

Він зауважив, що в українському війську не вистачає особового складу та якісної підготовки. Також офіцерський склад може навіть не знати, що таке фронт та штурмові дії, наголосив військовий.

Перемога України у війні: три складові, які допоможуть

Кирило Яковлев переконаний, що на прискорення закінчення війни впливає три складові — цивільна, військові та політична. Зокрема, за політичну складову відповідає президент. За його словами, навіть опоненти Зеленського кажуть, що на політичній арені Україна номер один, це вперше в історії, коли за країну каже весь світ. Своєю чергою, цивільна складова полягає в тому, що для місцевих чиновників радіти новим бігбордам, мостам, тенісним кортам і водночас вимагати від військово-політичного керівництва та бійців скорішого закінчення війни — неправильно.

"Потрібно цивільним зрозуміти, що більше вони зараз вкладуть своїх сил, то швидше настане перемога, і то менше загине військових, цивільних, дітей, літніх людей. А зараз така картина, що одні воюють, інші їм допомагають, а є третя частина суспільства, яка просто чекає", — пояснив він.

Військовослужбовець зауважив, що не говорить про те, що всім необхідно йти в окопи. Можна займатися інформаційним впливом на росіян в інтернеті, допомагати будувати інженерно-фортифікаційні споруди, стежити, куди та коли чиновники витрачають кошти з місцевих бюджетів. Так є міста, які зайві кошти віддають армії, а інші втрачають на політичну рекламу, квіти, бігборди.

Третій аспект, військовий, орієнтований на те, аби побороти совок, українська армія потребує реформ. Йдеться про вдосконалення системи бою, амуніції, підготовки, поліпшення морально-психологічного стану бійців. Адже військові повинні відпочивати, проводити якийсь час із родиною. За його словами, реформи є, але вони повільно працюють, а тому Україна втрачає людей.

"Казати, наприклад, що ми втрачаємо території, тому що хлопці в окопах щось неправильно роблять… Та ні, хлопці в окопах все роблять правильно. І коли тобі потрібно вести бій з противником, потім ти їдеш на пункт постійної дислокації і замість відпочинку шукаєш гроші на амуніцію, ремонт автівки, РЕБи, дрони… Повірте, кожен військовий витрачає максимальну кількість свого часу і грошей на війну", — сказав Яковлев.

Єдиний шлях закінчити війну — усунути Путіна?

Військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій вважає, що закінчення війни можливе лише після того, як лідера РФ Володимира Путіна буде усунено.

"Рано чи пізно, фактично, Росія почне розвалюватись. У таких умовах вести війну вона не зможе. Ви згадайте, як монголо-татарське іго закінчилось. Коли один із ханів, ведучи війну на території європейської частини, раптом отримав звістку, що влада у нього, в Монголії, може бути захоплена. І він що? Все кинув і почав повертатися назад. Приблизно такий же сценарій я бачу і тут", — заявив він Фокусу.

Козій наголосив, що нині не створені такі умови, за яких РФ хоче відмовитися від війни. Ба більше, є країни, які зацікавлені в продовженні війни, однією з них є Китай, якому вигідно вести торгівлю на дві адреси та торгувати складовими елементами з РФ. Також до Росії продовжується постачання всіх елементів та комплектовання від компаній ЄС та США через треті країни.

Він зауважив, що війна не може продовжуватися без ресурсів. Тоді як Москва має людські та виробничі ресурси, комплектовання забезпечується іншими країнами.

За його словами, інша справа, якщо треті країни, зокрема, держави-члени НАТО, захочуть втягнутися в цю війну, проте вони не хочуть. Також, якщо Україну приймуть в НАТО за умовами, що Альянс не буде втягнутий у війну, а Україна частково, але все ж потрапить в НАТО. Експерт наразі не бачить інших умов.

Як прискорити перемогу України

Офіцер "Алекс" переконаний, що для скорішого завершення війни потрібно продовжувати воювати та мати для цього всі необхідні засоби.

За словами "Мучного", війна триватиме доти, доки українські військові не знищать ворожі заводи з озброєнням, арсенали та НПЗ. Тоді як, на його думку, розвʼязати питання завершення війни переговорами, це табу.

"Тому я вважаю, що РФ буде послаблюватися зсередини. Зараз на фронті вже потихеньку відчувається снарядний голод у них (росіян. — Ред.), бо ми виносимо все озброєння, яке повинно їхати на Донбас", — пояснив він.

"Мучной" повідомив, що складно сказати, коли завершиться війна, адже потрібно розуміти, як це відбудеться.

"Або ми починаємо включати мозок та все робити на перемогу, або ми будемо воювати поки не закінчимося", — додав боєць.

Нагадаємо, 8 жовтня у ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський готовий помʼякшити свою позицію щодо переговорів із Росією через зменшення західної допомоги. Джерела Bloomberg зауважили, що у Вашингтоні прохолодно зустріли "план перемоги", запропонований Зеленським.

9 жовтня у ЗМІ розповіли, що операція ЗСУ в Курській області надала Києву важливу політичну перемогу, яка показала нерелевантність ядерних погроз Москви. Ця операція може стати ключем до майбутніх переговорів.