"Ситуація на полі бою створює можливість": Зеленський заговорив про завершення війни у 2025

За словами президента, зараз постає питання, як змусити Росію встановити мир з Україною та виконувати умови формули миру.

Related video

Російсько-українська війна може закінчитись у 2025 році, адже ситуація на полі бою створює відповідні можливості для цього. Про це під час виступу на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" заявив президент України Володимир Зеленський.

"У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс просунути справу до миру та тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що з липня Україна працює над пунктами формули миру, а до листопада 2024 року вже буде готовий документ, в якому викладуть умови справедливого закінчення війни.

За словами президента, зараз постає питання, як змусити Росію встановити мир з Україною та як змусити відповідальних за війну людей виконувати умови формули миру.

"Для цього ми розробили план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру. Цей план позбавить Росію можливості погрожувати Європі. Цей план уже був представлений у США, тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24 вересня Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією є ближчою до закінчення, ніж багато хто думає.

8 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль пропонує життєздатний план завершення війни в Україні.