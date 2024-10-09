"Ситуация на поле боя создает возможность": Зеленский заговорил о завершении войны в 2025

По словам президента, сейчас стоит вопрос, как заставить Россию установить мир с Украиной и выполнять условия формулы мира.

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Российско-украинская война может закончиться в 2025 году, ведь ситуация на поле боя создает соответствующие возможности для этого. Об этом во время выступления на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуть дело к миру и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что с июля Украина работает над пунктами формулы мира, а к ноябрю 2024 года уже будет готов документ, в котором изложат условия справедливого окончания войны.

По словам президента, сейчас встает вопрос, как заставить Россию установить мир с Украиной и как заставить ответственных за войну людей выполнять условия формулы мира.

"Для этого мы разработали план мероприятий, способных исправить ситуацию до предстоящего саммита мира. Этот план лишит Россию возможности угрожать Европе. Этот план уже был представлен в США, теперь мы делимся этим планом со всеми нашими партнерами для достижения целей", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 сентября Владимир Зеленский заявил, что война с Россией ближе к окончанию, чем многие думают.

8 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль предлагает жизнеспособный план завершения войны в Украине.