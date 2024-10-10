Зеленский заявил о победе в 2025 году, а бойцы не верят: от чего зависит развитие войны в Украине

Опрошенные Фокусом военные уверены, что окончание войны в 2025 году — обычная рекламная кампания. Ведь в прошлом году говорили о "победе в 2024-м". Однако существуют определенные факторы, которые могут ускорить окончание войны в Украине. Фокус рассказывает, от чего зависит победа на поле боя.

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Во время саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" президент Владимир Зеленский заявил, что война может завершиться в 2025 году. Соответствующие возможности для этого создает ситуация на поле боя.

Он отметил, что Киев работает над пунктами формулы мира, документ будет готов к ноябрю 2024 года. Тогда как сейчас возникает вопрос, как заставить РФ установить мир с Украиной и выполнить условия формулы мира.

"Для этого мы разработали план мероприятий, способных исправить ситуацию до предстоящего саммита мира. Этот план лишит Россию возможности угрожать Европе. Этот план уже был представлен в США, теперь мы делимся этим планом со всеми нашими партнерами для достижения целей", — добавил президент.

Закончится ли война в 2025 году: что думают военные

Президент Украины владеет всей информацией, в результате то, что он говорит, может произойти, но нужно понимать, что есть много факторов, говорит украинский военнослужащий Кирилл Яковлев с позывным "Холодный".

"Война может закончиться даже завтра или послезавтра, потому что Путин умрет, Лавров умрет, или еще что-то произойдет. Война могла закончиться в прошлом году, когда Пригожин пошел на Москву, но почему-то это не произошло. Поэтому говорить, когда, что и как, очень трудно", — сказал Фокусу Яковлев.

Он отметил, что военные видят только ситуацию на поле боя, тогда как Зеленский владеет и политической обстановкой в стране и мире. Поэтому у него могут быть какие-то приятные новости от партнеров, которые могли что-то пообещать или сказать.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" неохотно комментирует возможное окончание войны в 2025 году, потому что такие "заявления" уже звучали в прошлом году.

"Нам еще в прошлом году, когда была битва за Авдеевку, рассказывали, что конец войны будет в 2024 году. Я уже просто этого слушать не хочу", — сказал Фокусу "Алекс".

По его словам, военные на поле боя говорят, что будут сражаться, пока это возможно. Он рассказал, что когда были слухи о том, что заберут дополнительную денежную помощь, то ребята сказали, что "достанут свои кровные" и дальше будут воевать.

"Окончание войны в 2025 году — это обычная реклама"

"Алекс" отметил, что бои на поле боя идут полным ходом, и поэтому нельзя сказать о "каком-то окончании войны". Он уточнил, что сейчас у врага идет активное наступление на многих участках фронта, однако нельзя сказать, что Силы обороны резко "надорвутся и дадут заднюю". Также нельзя быть уверенным, что сейчас украинские бойцы разобьют противника и будут где-то наступать.

"Мой коллега сказал хорошую цитату: "Вот сейчас такой накал страстей, такая еб*шка с обеих сторон, что просто это на уровне чуйки, что действительно через два месяца что-то может кардинально меняться или в нашу сторону, или в их", — подчеркнул лейтенант.

По словам Кирилла Яковлева, сейчас в Донецкой области наблюдается тяжелая ситуация, тогда как успехи есть в Курской области, но это отдельная операция, она сильно помогла всему фронту. В частности, туда были переброшены войска, начиная с Крынок Херсонской области и заканчивая Белгородом (РФ).

"Нельзя сказать, что ситуация по всему фронту плохая или хорошая. Она динамичная. Где-то мы, где-то они, иногда нужно отойти, чтобы потом забрать больше. Например, очень хороший пример — это был 22-й год, когда мы были вынуждены отойти под Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон, к сожалению, оставить другие населенные пункты. Но потом, когда у России закончились, грубо говоря, люди, были проблемы с логистикой, мы ударили и забрали очень быстро обратно территории, вернули людей в Украину, при этом с минимальными потерями", — пояснил он.

Военный считает, что кроме Генштаба, вряд ли кто-то может оценить ситуацию на фронте.

Автор Telegram-канала Muchnoy ✙ Jugend, боец Сил обороны с позывным "Мучной" считает, что разговоры об окончании войны в 2025 году — это обычная реклама.

"Мы и Крым должны были в том году взять и Запорожский фронт пробить, обещанное контрнаступление, которое не состоялось. Поэтому эти все планы и глупые выдумки только похожи на успокоительное средство для общества, потому что понимают, что все устали, что хочется обойтись без жертв, дождаться сыновей из плена и т.д.", — сказал Фокусу "Мучной".

Он отметил, что в украинской армии не хватает личного состава и качественной подготовки. Также офицерский состав может даже не знать, что такое фронт и штурмовые действия, подчеркнул военный.

Победа Украины в войне: три составляющие, которые помогут

Кирилл Яковлев убежден, что на ускорение окончания войны влияет три составляющие — гражданская, военная и политическая. В частности, за политическую составляющую отвечает президент. По его словам, даже оппоненты Зеленского говорят, что на политической арене Украина номер один, это впервые в истории, когда за страну говорит весь мир. В свою очередь гражданская составляющая заключается в том, что для местных чиновников радоваться новым бигбордам, мостам, теннисным кортам и при этом требовать от военно-политического руководства и бойцов скорейшего окончания войны неправильно.

"Нужно гражданским понять, чем больше они сейчас вложат своих сил, тем быстрее наступит победа, и тем меньше погибнет военных, гражданских, детей, пожилых людей. А сейчас такая картина, что одни воюют, другие им помогают, а есть третья часть общества, которая просто ждет", — пояснил он.

Военнослужащий отметил, что не говорит о том, что всем необходимо идти в окопы. Тогда как можно заниматься информационным воздействием на россиян в интернете, помогать строить инженерно-фортификационные сооружения, следить, куда и когда чиновники тратят средства из местных бюджетов. Так есть города, которые лишние средства отдают армии, а другие теряют на политическую рекламу, цветы, бигборды.

Третий аспект, военный, ориентированный на то, чтобы побороть совок, украинская армия нуждается в реформах. Речь идет о совершенствовании системы боя, амуниции, подготовки, улучшении морально-психологического состояния бойцов. Ведь военные должны отдыхать, проводить какое-то время с семьей. По его словам, реформы есть, но они медленно работают, а потому Украина теряет людей.

"Говорить, например, что мы теряем территории, потому что ребята в окопах что-то неправильно делают... Да нет, ребята в окопах все делают правильно. И когда тебе нужно вести бой с противником, потом ты едешь на пункт постоянной дислокации и вместо отдыха ищешь деньги на амуницию, ремонт машины, РЭБы, дроны... Поверьте, каждый военный тратит максимальное количество своего времени и денег на войну", — сказал Яковлев.

Единственный путь закончить войну — устранить Путина?

Военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий считает, что окончание войны возможно только после того, как лидер РФ Владимир Путин будет отстранен.

"Рано или поздно, фактически, Россия начнет разваливаться. В таких условиях вести войну она не сможет. Вы вспомните, как монголо-татарское иго закончилось. Когда один из ханов, ведя войну на территории европейской части, вдруг получил известие, что власть у него, в Монголии, может быть захвачена. И он что? Все бросил и начал возвращаться назад. Примерно такой же сценарий я вижу и здесь", — заявил он Фокусу.

Козий отметил, что сейчас не созданы такие условия, при которых РФ хочет отказаться от войны. Более того, есть страны, которые заинтересованы в продолжении войны, одной из них является Китай, которой выгодно вести торговлю на два адреса и торговать составными элементами с РФ. Также в Россию продолжаются поставки всех элементов и комплектующих от компаний ЕС и США через третьи страны.

Он отметил, что война не может продолжаться без ресурсов. Тогда как Москва имеет человеческие и производственные ресурсы, комплектующие обеспечиваются другими странами.

По его словам, другое дело, если третьи страны, в частности, государства-члены НАТО, захотят втянуться в эту войну, однако они не хотят. Также, если Украину примут в НАТО на условиях, что Альянс не будет втянут в войну, а Украина частично, но все же попадет в НАТО. Эксперт пока не видит других условий.

Как ускорить победу Украины

Офицер "Алекс" убежден, что для скорейшего завершения войны нужно продолжать воевать и иметь для этого все необходимые средства.

По словам "Мучного", война будет продолжаться до тех пор, пока украинские военные не уничтожат вражеские заводы с вооружением, арсеналы и НПЗ. Тогда как, по его мнению, решить вопрос завершения войны переговорами, это табу.

"Поэтому я считаю, что РФ будет ослабляться изнутри. Сейчас на фронте уже потихоньку ощущается снарядный голод у них (россиян. — Ред.), потому что мы выносим все вооружение, которое должно ехать на Донбасс", — пояснил он.

"Мучной" сообщил, что сложно сказать, когда завершится война, ведь нужно понимать, как это произойдет.

"Или мы начинаем включать мозг и все делать на победу, или мы будем воевать пока не закончимся", — добавил боец.

Напомним, 8 октября в СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский готов смягчить свою позицию относительно переговоров с Россией из-за уменьшения западной помощи. Источники Bloomberg отметили, что в Вашингтоне прохладно встретили "план победы", предложенный Зеленским.

9 октября в СМИ рассказали, что операция ВСУ в Курской области предоставила Киеву важную политическую победу, которая показала нерелевантность ядерных угроз Москвы. Эта операция может стать ключом к будущим переговорам.