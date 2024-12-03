От нового наступления РФ защитит только НАТО: каким будет перемирие Украины и России, — Sky News

По словам военного аналитика Майкла Кларка, для долгосрочного мира в Украине, на полгода, или 12 месяцев понадобится активное участие войск НАТО. Даже если Украина сейчас не входит в Альянс.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте знает, что публичные заявления отличаются от того, о чем говорят за закрытыми дверями. Об этом пишет Sky News.

На вопрос об уступке территорий Украины он ответил, что Киев должен быть в сильной позиции, должен быть поток поставок оружия и боеприпасов перед мирными переговорами, "если они начнутся… я бы больше говорил о поставках военной помощи и меньше о дискуссиях о том, как должен выглядеть мирный процесс".

По словам журналистов в реальности формат мирной сделки по Украине уже все представляют.

"Практически каждый дипломат, с которым я говорил, считает, что для Украины будет неизбежным уступить определенную территорию, что медленно просачивается в политический дискурс в Киеве. Вот почему комментарии Владимира Зеленского о "подконтрольной нам Украине" стали важным нюансом", — отмечает издание.

Как может выглядеть перемирие Украины и РФ?

По словам военного аналитика Майкла Кларка, Запад и весь мир, похоже, сходятся на идее о том, что мирное соглашение будет заключено в новом году.

Немедленного вступления в НАТО, к которому Владимир Зеленский призывает, не будет. Хотя Украина заинтересована в пятой статье устава НАТО, согласно которой государства-члены будут воевать с любой страной, которая нападет на другую страну.

Кларк предлагает обходной путь, который дает Киеву гарантии безопасности, но без его прямого вступления в НАТО.

"Предположим, что британские, французские, немецкие и другие войска, даже польские, были бы вовлечены в удержание линии — линии прекращения огня — которая фактически стала бы растяжкой", — считает британский эксперт.

Он говорит, что это будет действовать так же, как гарантия пятой статьи — "во всем, кроме названия". Поскольку странам НАТО придется атаковать российские войска, если ВСУ, удерживающие эту гипотетическую линию, будут атакованы.

"Вопрос в том, достаточно ли мы смелы, чтобы сделать это?" — отмечает Кларк.

Если есть обязательство по этому вопросу, крайне важно, чтобы страны НАТО выполнили свои обещания Украине, добавил он.

Вместе с тем он также не питает иллюзий относительно целей войны Кремля. Собственно соглашение не удержит линию фронта, поскольку после введения режима прекращения огня и перемирия россияне захотят большего, считает эксперт. Для долгосрочного мира, на полгода, или 12 месяцев понадобится активное участие войск НАТО, даже если Украина сейчас не входит в Альянс.

"Я могу обещать вам, что Путин намерен захватить всю Украину в какой-то момент, если только ему не помешает сделать это значительная сила", — резюмировал он.

Напомним, что глава ОП Андрей Ермак высказался о победе Украины.

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