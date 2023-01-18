Любое оружие: глава Еврокомиссии призвала повысить уровень военной поддержки Украины

Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что предстоящий саммит в Рамштайне поспособствует передаче ВСУ передового вооружения.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западным странам необходимо усилить военную поддержку Украины для борьбы с военной агрессией Российской Федерации. Об этом пишет издание CNN.

По словам, Урсулы фон дер Ляйен союзники Украины должны передать ей "любое военное оборудование", с которым украинские военнослужащие "могут справиться, включая передовые системы".

Глава Еврокомиссии сообщила журналистам, что рассчитывает на результаты встречи представителей министерства обороны Украины с западными союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии, которая состоится в пятницу, 20 января.

"Я очень надеюсь, что в Рамштайне… будет большой шаг вперед", — сказала фон дер Ляйен.

В публикации также упоминается о том, что в последнее время Германия находится под давлением касательно военной помощи для Украины. В частности, речь идет о немецких танках Leopard, на поставку которых союзникам необходимо получить разрешение.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в ЕС идет подготовка десятого пакета санкций против Российской Федерации. По словам чиновницы, новые ограничения призваны "закрыть лазейки".

По данным издания Reuters от 13 февраля, новый пакет санкций против России может быть подготовлен к первой годовщине полномасштабной российско-украинской войны — 24 февраля.

Предполагается, что новые ограничения коснутся еще большего количества российских пропагандистских СМИ. Кроме того, еще несколько банков в РФ могут быть отключены от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

В Польше и Литве также предложили ввести санкции против ядерного сектора Российской Федерации, в частности, в отношении госкомпании "Росатом".

Напомним, что в рамках предстоящего саммита в Рамштайне, который состоится 20 января, министр обороны Украины Алексей Резников встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Заседание проведет глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Еще Фокус писал о том, что в Министерстве иностранных дел Украины призвали Германию передать ВСУ боевые самолеты Tornado. По словам бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, Бундесвер скоро выведет из эксплуатации 93 истребителя Tornado и заменит их американскими бомбардировщиками пятого поколения F-35.