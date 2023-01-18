Будь-яка зброя: голова Єврокомісії закликала підвищити рівень військової підтримки України

Урсула фон дер Ляйєн висловила надію на те, що майбутній саміт у Рамштайні сприятиме передачі ЗСУ передового озброєння.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що західним країнам необхідно посилити військову підтримку України для боротьби з військовою агресією Російської Федерації. Про це пише видання CNN.

За словами Урсули фон дер Ляйєн союзники України мають передати їй "будь-яке військове обладнання", з яким українські військовослужбовці "можуть впоратися, включаючи передові системи".

Глава Єврокомісії повідомила журналістів, що розраховує на результати зустрічі представників міністерства оборони України із західними союзниками на авіабазі Рамштайн у Німеччині, яка відбудеться у п'ятницю, 20 січня.

"Я дуже сподіваюся, що в Рамштайні … буде великий крок уперед", — сказала фон дер Ляйєн.

У публікації також згадується, що останнім часом Німеччина перебуває під тиском щодо військової допомоги для України. Зокрема, йдеться про німецькі танки Leopard, на постачання яких союзникам необхідно отримати дозвіл.

Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що в ЄС йде підготовка десятого пакета санкцій проти Російської Федерації. За словами чиновниці, нові обмеження покликані "закрити лазівки".

За даними видання Reuters від 13 лютого, новий пакет санкцій проти Росії може бути підготовлений до перших роковин повномасштабної російсько-української війни — 24 лютого.

Передбачається, що нові обмеження стосуватимуться ще більшої кількості російських пропагандистських ЗМІ. Крім того, ще кілька банків у РФ можуть бути відключені від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.

У Польщі та Литві також запропонували ввести санкції проти ядерного сектора Російської Федерації, зокрема щодо держкомпанії "Росатом".

Нагадаємо, що в рамках майбутнього саміту в Рамштайні, який відбудеться 20 січня, міністр оборони України Олексій Рєзніков зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Засідання проведе голова Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Ще Фокус писав про те, що у Міністерстві закордонних справ України закликали Німеччину передати ЗСУ бойові літаки Tornado. За словами колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника, Бундесвер незабаром виведе з експлуатації 93 винищувачі Tornado і замінить їх американськими бомбардувальниками п'ятого покоління F-35.