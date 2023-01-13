Німеччина оголосить про постачання Україні танків Leopard 2 наступного тижня, — ЗМІ

За даними журналістів, під тиском союзників офіційний Берлін може поставити Києву важкі танки або ж дозволити їхній реекспорт із Польщі та Фінляндії.

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Наступного тижня Німеччина ухвалить рішення щодо відправки в Україну бойових танків Leopard, у міру того, як європейські союзники розглядають можливість надання підтримки Києву на випадок початку нової хвилі російської агресії навесні. Про це повідомляє Bloomberg.

Заклики розширити військову допомогу Києву звучать дедалі голосніше, і німецьке керівництво, найімовірніше, вирішить поставити танки Leopard, зазначають журналісти, посилаючись на кілька джерел в уряді.

За інформацією високопоставленого німецького чиновника, який погодився говорити на умовах анонімності, влада Німеччини ухвалить рішення ще до зустрічі на американській базі "Рамштайн", яка запланована на 20 січня.

На зустрічі будуть присутні глава Міноборони США Ллойд Остін та його німецька колега Крістін Ламбрехт. Повідомляється, що Ламбрехт надішле конкретний запит щодо Leopard.

Станом на 13 січня офіційний Берлін ще не прийняв рішення щодо передачі важких танків, за словами ще однієї високопосадової особи.

Прем'єр-міністр Німеччини Олаф Шольц раніше висловлювався проти відправлення танків Leopard, але тепер, зважаючи на все, може переглянути свою початкову позицію, або ж дозволити реекспорт танків з Польщі та Фінляндії — для такого рішення знадобиться згода Берліна.

Нагадаємо, що українські війська все ще перебувають у Соледарі. За даними журналістів CNN, останні кілька тижнів у Соледарі йшли вуличні бої з "вагнерівцями", що атакували невеликими групами з 4-8 осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що "Укроборонпром" успішно випробував дрон-аналог Shahed, здатний пролетіти 1000 км. Держконцерн уже провів низку повітряних випробувань дрону-камікадзе.