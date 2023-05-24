Путину безразлично, сколько россиян на войне он убьет, — экс-спецпредставитель США

Мирные переговоры, как отмечает Курт Волкер, в ближайшее время невозможны из-за позиции Кремля. Украинская армия продолжит вытеснять оккупантов со своей территории и только после победы может начаться диалог.

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На сегодняшний день все еще нет перспектив для того, чтобы начать настоящие мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией и связано это с позицией Кремля и ее лидера. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер 24 мая.

По его словам, анализ поведения президента РФ Владимира Путина указывает на то, что он не намерен в ближайшее время прекращать войну в Украине, а значит борьба продолжается.

"Я думаю, мы все видим, что Владимир Путин не намерен прекращать борьбу, если вы слушаете, что он говорит, смотрите, как он себя ведет, что он делает. Ему безразлично, скольких россиян он убьет. Он собирается продолжать борьбу", — говорится в сообщении.

Что касаемо реальных мирных инициатив, то они пока что невозможны. Украинская сторона согласится на них только тогда, когда одержит полную победу над российскими войсками в Украине и ВСУ освободят все территории до границ 1991 гола.

"Тогда, я думаю, может появиться путь для заключения мирного договора. Но сначала их надо победить", — продолжил Курт Волкер.

Экс-спецпредставитель США в Украине отдельно отметил, что у Российской Федерации есть все шансы на то, чтобы стать нормальной страной, но предстоит проделать огромный путь. Несколько десятилетий народу РФ промывали мозги и навязывали культуру смерти и насилия, как отмечает Курт Волкер, поэтому быстро от этого избавиться нельзя.

"Нужно много времени, чтобы это изменить. И изменения начнутся с поражения российских войск. Нам стоило бы желать, чтобы российское общество стало мирным и преуспевающим, россияне жили бы в границах своей страны и были хорошими соседями", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая сообщалось, что у Зеленского допустили мирный договор с РФ, но только лишь при одном условии. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сначала в Кремле должен смениться политический строй, а потом уже можно начинать диалог.