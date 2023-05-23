Только при одном условии: у Зеленского допустили мирный договор с РФ (видео)

По словам Михаила Подоляка, переговоры о мире с современной Россией пока невозможны — для этого там должен смениться политический строй.

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После окончания войны между Украиной и Россией не будет мирного договора. Речь будет идти только о репарациях со стороны страны-агрессора, фиксации военных преступлений и зонах демилитаризации. Об этом во вторник, 23 мая, во время телемарафона заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

"Какой может быть мирный договор с Российской Федерацией. Россия должна долгие годы компенсировать те убытки, которые нам нанесла", — отметил Подоляк.

Переговоры, по словам советника главы ОП, будут возможны лишь после смены политического режима в России и подписания соответствующих документов.

"В момент выхода на границы 1991 года мы скажем, — "контр-СВО" завершена". Далее мы ожидаем, пока российский политический режим сменится. После этого готовы с ними разговаривать. До этого времени они зафиксируют определенные документы, как это было сделано в других подобных ситуациях. Зафиксируют через посредника, что они выплачивают репарации, идут на судебные процессы и т.д", — рассказал Подоляк.

При этом после победы Украины Киев должен будет получить гарантии безопасности, которые, по словам Подоляка, должны выражаться в приоритетном доступе к вооружению и нелимитированном количестве оружия.

Напомним, 16 мая Евгений Шевченко вспомнил, как вместе с главой ГУР Украины Кириллом Будановым организовывал телефонный звонок президента Украины с лидером Беларуси, который был необходим для гарантий безопасности украинской переговорной группы.

Ранее, 14 марта, СМИ писали, что польский спецназ сопровождал делегацию Украины на переговорах с РФ в Беларуси. По информации журналистов, во время встреч в Беларуси российская сторона предлагала Украине капитулировать, однако министр обороны Алексей Резников резко отказался.