Тільки за однієї умови: у Зеленського допустили мирний договір із РФ (відео)

За словами Михайла Подоляка, переговори про мир із сучасною Росією поки що неможливі — для цього там має змінитися політичний устрій.

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Після закінчення війни між Україною та Росією не буде мирного договору. Йтиметься лише про репарації з боку країни-агресорки, фіксацію воєнних злочинів та зони демілітаризації. Про це у вівторок, 23 травня, під час телемарафону заявив Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента.

"Який може бути мирний договір з Російською Федерацією. Росія має довгі роки компенсувати ті збитки, які нам завдала", — зазначив Подоляк.

Переговори, за словами радника глави ВП, будуть можливі лише після зміни політичного режиму в Росії та підписання відповідних документів.

"У момент виходу на межі 1991 року ми скажемо, — "контрСВО" завершено". Далі ми очікуємо, доки російський політичний режим зміниться. Після цього готові із ними розмовляти. До цього часу вони зафіксують певні документи, як це було зроблено за інших подібних ситуацій. Зафіксують через посередника, що вони виплачують репарації, йдуть на судові процеси тощо”, — розповів Подоляк.

При цьому після перемоги України Київ має отримати гарантії безпеки, які, за словами Подоляка, повинні виражатися в пріоритетному доступі до озброєння та нелімітованій кількості зброї.

Нагадаємо, 16 травня Євген Шевченко згадав, як разом із головою ГУР України Кирилом Будановим організовував телефонний дзвінок президента України з лідером Білорусі, який був необхідний для гарантій безпеки української переговорної групи.

Раніше, 14 березня, ЗМІ писали, що польські спецпідрозділи супроводжували делегацію України на переговорах із РФ у Білорусі. За інформацією журналістів, під час зустрічей у Білорусі російська сторона пропонувала Україні капітулювати, проте міністр оборони Олексій Рєзніков різко відмовився.