Польський спецназ супроводжував делегацію України на переговорах із РФ у Білорусі, — ЗМІ

За інформацією журналістів, під час зустрічей у Білорусі російська сторона пропонувала Україні капітулювати, проте міністр оборони Олексій Резніков різко відмовився.

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Польський спецназ забезпечував безпеку української делегації на переговорах України та Росії у Білорусі, що проходили у березні минулого року. Вони також охороняли російського олігарха Романа Абрамовича під час зустрічей представників Києва та Москви у перші тижні вторгнення, він виступав посередником між двома державами. Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna 14 березня.

За інформацією журналістів, українська делегація на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим вилетіла до Білорусі з Бяла-Подляски на польському гелікоптері S-70i Black Hawk.

Джерела у польському уряді розповіли виданню, що охороною представників України на шляху до Білорусі займалися оператори Військового командос із Люблінця, які задовго до вторгнення Росії співпрацювали з українським спецназом.

"На початку березня було незрозуміло, чи можуть українці, які летять до Білорусі на переговори, обов'язково повернутися. Польська служба безпеки давала певні гарантії, що вони повернуться цілими та неушкодженими. Військовослужбовці, які брали участь у польотах, підтверджують, що ризик інцидентів був прорахований під час операції. Проаналізовано, як реагувати на сценарій, за якого існує загроза солдатам з країни НАТО", — сказав співрозмовник.

У виданні також пишуть, що на переговорах у Білорусі Росія пропонувала Україні капітулювати, проте Олексій Резніков різко відмовився.

Нагадаємо, 10 березня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у РФ не бачать можливості вести переговори з Україною через позицію президента Володимира Зеленського. Як приклад, він назвав підписання Зеленським відмови від будь-яких переговорів з РФ.

27 лютого ЗМІ повідомляли, що на Заході хочуть переконати Україну , що повернуться за стіл переговорів з Росією восени. За інформацією журналістів, союзники розглядають такий сценарій у разі, якщо ЗСУ частково чи повністю не вдасться звільнити окуповані РФ території.