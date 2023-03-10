Все через Зеленського: Лавров пояснив, чому РФ не хоче переговорів з Україною

За словами глави МЗС Росії, все нібито впирається у позицію президента України. Як приклад, Лавров назвав підписання Зеленським відмови від будь-яких переговорів з РФ.

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У Москві наразі не бачать можливості вести мирні переговори з Україною через позицію президента Володимира Зеленського. Про це у п'ятницю, 10 березня, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю на "Первом канале".

"Ми говоримо, що не уникаємо переговорів не тому, що ми благаємо їх [українську сторону] про переговори. Ми не бачимо зараз жодної можливості вести переговори, але ми цю тему просто підкреслюємо перед обличчям невгамовної хвилі заяв, що ось "як погано, що Росія не хоче переговорів", — зокрема прокоментував російський міністр закордонних справ.

При цьому дипломат наголосив, що все нібито впирається у президента України Володимира Зеленського.

"Хоч хтось почитав, що Зеленський каже? Хоч хтось згадав про підписаний ним у вересні указ, який забороняє вести переговори?" — висловився Лавров. Так він нагадав про те, що 30 вересня глава української держави підписав указ, яким надав чинності рішенню Ради національної безпеки й оборони про те, що Україна вважає за неможливе проведення переговорів щодо врегулювання війни з президентом Росії Володимиром Путіним.

До цього Зеленський також заявляв про небажання сідати за стіл переговорів із країною, яка висуває ультиматуми. Глава держави наполягає, що мирний діалог може бути відновлений після того, як ЗСУ звільнять усі захоплені регіони в Україні.

Лавров, зі свого боку, поскаржився, що США звинувачують Москву в тому, що вона не готова домовлятися.

"Ви ж чули чергові заяви, Білл Бернс [директор ЦРУ] чомусь учора заявив, що не видно, що Росія зацікавлена у мирному врегулюванні, а те, що Зеленський зацікавлений, — це видно хіба?" — додав російський дипломат.

Нагадаємо, напередодні, 9 березня, Сергій Лавров назвав "нечесною" позицію країн Заходу щодо зернової угоди. За словами російського дипломата, російським кораблям із зерном і добривами забороняють заходити в порти країн-імпортерів.

10 березня Папа Римський Франциск розповів, що планував зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на другий день повномасштабного вторгнення в Україну, проте голова дипломатії РФ Сергій Лавров відмовив у його проханні.