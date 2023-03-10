Все из-за Зеленского: Лавров объяснил, почему РФ не хочет переговоров с Украиной

По словам главы МИД России, все якобы упирается в позицию президента Украины. В качестве примера Лавров назвал подписание Зеленским отказа от любых переговоров с РФ.

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В Москве в настоящее время не видят возможности вести мирные переговоры с Украиной из-за позиции президента Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на "Первом канале".

"Мы говорим, что не уходим от переговоров не потому, что мы умоляем их [украинскую сторону] о переговорах. Мы не видим сейчас никакой возможности вести переговоры, но мы эту тему просто подчеркиваем перед лицом неутихающей волны заявлений, что вот "как плохо, что Россия не хочет переговоров", — в частности, прокомментировал российский министр иностранных дел.

При этом дипломат подчеркнул, что все якобы упирается в президента Украины Владимира Зеленского.

"Хоть кто-нибудь почитал, что Зеленский говорит? Хоть кто-нибудь вспомнил про подписанный им в сентябре указ, запрещающий вести переговоры?" — высказался Лавров. Таким образом он напомнил о том, что 30 сентября глава украинского государства подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о том, что Украина считает невозможным проведение переговоров по урегулированию войны с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Зеленский также заявлял о нежелании садиться за стол переговоров со страной, которая выдвигает ультиматумы. Глава государства настаивает, что мирный диалог может быть возобновлен после того, как ВСУ освободят все захваченные регионы в Украине.

Лавров, в свою очередь, пожаловался, что США обвиняют Москву в том, что она не готова договариваться.

"Вы же слышали очередные заявления, Билл Бернс [директор ЦРУ] почему-то вчера заявил, что не видно, что Россия заинтересована в мирном урегулировании, а то, что Зеленский заинтересован, — это видно разве?" — добавил российский дипломат.

Напомним, накануне, 9 марта, Сергей Лавров назвал "нечестной" позицию стран Запада в отношении зерновой сделки. По словам российского дипломата, российским кораблям с зерном и удобрениями запрещают заходить в порты стран-импортеров.

10 марта Папа Римский Франциск рассказал, что планировал встретиться с президентом России Владимиром Путиным на второй день полномасштабного вторжения в Украину, однако глава дипломатии РФ Сергей Лавров отказал в его просьбе.