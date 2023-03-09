"Як об стінку горох": Лавров назвав "нечесною" позицію Заходу щодо зернової угоди (відео)

Голова МЗС РФ поскаржився, що США та ЄС заявляють, що санкції не поширюються на продовольство. Насправді ж російським кораблям із зерном та добривом забороняють заходити в порти країн-імпортерів, зазначив він.

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Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав "нечесною" позицію країн Заходу щодо зернової угоди. Про це він заявив на пресконференції 9 березня після переговорів із головою МЗС Саудівської Аравії Фейсалом Бінь Фарханом Аль-Саудом. Слова дипломата повідомляє російський телеканал "Звезда".

"Наші західні колеги — Сполучені Штати, Європейський Союз — пафосно заявляють, коли їх про це запитують, що ніякі санкції не поширюються на продовольство і добрива. Але ця позиція нечесна", — висловився голова МЗС РФ.

За словами російського дипломата, в реальності російським кораблям із зерном і добривами як вантажем забороняють заходити в порти країн-імпортерів. Також під санкціями можуть опинитися іноземні судна, якщо вони спробують зайти в російські порти для транспортування зерна. Крім цього, міжнародні санкції не дають можливості "Россільгоспбанку" користуватися системою SWIFT, а страхові ставки через зазначені вище причини злетіли в чотири рази, поскаржився Лавров.

"Усе це давним-давно відомо, усе це задокументовано. Але у нас є такий вислів: "як об стінку горох", — прокоментував голова зовнішньополітичного відомства Росії.

Він також сказав, що Москва постійно нагадує генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, що це він висунув пакет щодо зернової угоди.

"Якщо ми говоримо про угоду, то вона пакетна. Продовжувати можна тільки те, що вже виконується. А якщо пакет виконується наполовину, то питання про продовження набувають досить складного характеру", — додав Лавров.

Нагадаємо, агентство Anadolu повідомило, що 24 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поговорив по телефону з лідером України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Турецький лідер висловив зацікавленість у продовженні дії Стамбульської зернової угоди, яка передбачає експорт українського зерна морським шляхом.