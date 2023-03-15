Польский спецназ сопровождал делегацию Украины на переговорах с РФ в Беларуси, — СМИ

По информации журналистов, во время встреч в Беларуси российская сторона предлагала Украине капитулировать, однако министр обороны Алексей Резников резко отказался.

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Польский спецназ обеспечивал безопасность украинской делегации на переговорах Украины и России в Беларуси, которые проходили в марте прошлого года. Они также охраняли российского олигарха Романа Абрамовича во время встреч представителей Киева и Москвы в первые недели вторжения, он выступал посредником между двумя государствами. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna 14 марта.

По информации журналистов, украинская делегация во главе с министром обороны Алексеем Резниковым вылетела в Беларуси из Бяла-Подляски на польском вертолете S-70i Black Hawk.

Источники в польском правительстве рассказали изданию, что охраной представителей Украины на пути в Беларусь занимались операторы Военного коммандос из Люблинца, которые задолго до вторжения России сотрудничали с украинским спецназом.

"В начале марта было непонятно, могут ли украинцы, летящие в Беларусь на переговоры, обязательно вернуться. Польская служба безопасности давала определенные гарантии, что они вернутся целыми и невредимыми. Военнослужащие, участвовавшие в полетах, подтверждают, что риск инцидентов был просчитан в ходе операции. Проанализировано, как реагировать на сценарий, при котором существует угроза солдатам из страны НАТО", — сказал собеседник.

В издании также пишут, что на переговорах в Беларуси Россия предлагала Украине капитулировать, однако Алексей Резников резко отказался.

Напомним, 10 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в РФ не видят возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции президента Владимира Зеленского. В качестве примера он назвал подписание Зеленским отказа от любых переговоров с РФ.

27 февраля СМИ сообщали, что на Западе хотят убедить Украину вернутся за стол переговоров с Россией осенью. По информации журналистов, союзники рассматривают такой сценарий в случае, если ВСУ частично или полностью не удастся освободить оккупированные РФ территории.