Путина могут пригласить на следующий Саммит мира несмотря на ордер на арест МУС: подробности

Президент Швейцарии Виола Амерд считает, что если присутствие главы Кремля необходимо для проведения конференции, в таком случае можно сделать исключение.

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Президент Швейцарии Виола Амерд не исключает, что российский президент Владимир Путин может стать участником следующего Саммита мира, несмотря на ордер МУС на его арест. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Да, если присутствие государственного деятеля необходимо для проведения конференции, то можно сделать исключение. И в случае переговоров о мире в Украине с Россией это было бы как раз таким случаем. Но это должно быть решение правительства", — отметила Виола Амерд.

Вместе с этим глава Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис также считает, что это может быть организовано.

"Это возможно в соответствии с нашими законами. Конечно, мы должны делать это вместе с МУС, но как принимающее государство — можем сделать исключение из этого", — подчеркнул он.

Также, по словам Игнацио Кассиса, Швейцария намерена обсудить итоги Глобального саммита мира с Россией, Китаем, а также другими странами, которые не приняли участие в мероприятии.

"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", — пояснил министр.

Он также добавил, что Швейцария хочет обсудить результаты саммита и с другими странами, "в чьи двери мы постучали, а они не пришли, например, с Китаем".

Напомним, что две страны, а именно Ирак и Иордания, отозвали свои подписи под финальным коммюнике Саммита мира, который состоялся в Швейцарии 14 и 15 июня. Причины такого решения пока неизвестны.

Вместе с этим глава швейцарского МИД Игнацио Кассис считает, что следующий Саммит мира может состояться до следующих выборов президента США в ноябре 2024 года.