Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру попри ордер на арешт МКС: подробиці

Президентка Швейцарії Віола Амерд вважає, що якщо присутність очільника Кремля є необхідною для проведення конференції, у такому випадку можна зробити виняток.

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Президентка Швейцарії Віола Амерд не виключає, що російський президент Володимир Путін може стати учасником наступного Саміту миру, незважаючи на ордер МКС на його арешт. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Так, якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду", — зауважила Віола Амерд.

Разом з цим глава Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс також вважає, що це може бути організовано.

"Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми маємо робити це разом із МКС, але як держава, що приймає, — можемо зробити виняток із цього", — наголосив він.

Також, за словами Ігнаціо Кассіса, Швейцарія має намір обговорити підсумки Глобального саміту миру з Росією, Китаєм, а також іншими країнами, які не взяли участь у заході.

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", — пояснив міністр.

Він також додав, що Швейцарія хоче обговорити результати саміту і з іншими країнами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм".

Нагадаємо, що дві країни, а саме Ірак та Йорданія, відкликали свої підписи під фінальним комюніке Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 14 і 15 червня. Причини такого рішення поки невідомі.

Разом з цим глава швейцарського МЗС Ігнаціо Кассіс вважає, що наступний Саміт миру може відбутися до наступних виборів президента США у листопаді 2024 року.