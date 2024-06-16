До виборів президента США: глава МЗС Швейцарії назвав можливі терміни другого саміту миру
Україна вже готується до другого Саміту миру, який, за словами Володимира Зеленського, відкриє шлях до завершення війни. Президент упевнений, що на підготовку заходу підуть місяці, а не роки.
Другий саміт миру може відбутися до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляє The Guardian.
За словами дипломата, метою наступного саміту стане питання, як прокласти шлях до миру в Україні. Кассіс зазначив, що наступна зустріч відбудеться, імовірно, до президентських виборів у США в листопаді 2024 року. Однак, де саме відбудеться ця зустріч — поки що не відомо.
Президент Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки Глобального саміту миру у Швейцарії, заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення другого саміту.
За словами глави держави, перший і другий Саміти миру мають об'єднати спільну роботу України та союзників щодо досягнення миру в нашій країні. Зеленський вважає, що підготовка займе місяці, а не роки.
"У стані війни у нас немає часу на тривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, не роки, тому, коли план миру буде готовий і кожен крок буде опрацьований, відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а значить, до завершення цієї війни, до справедливого і тривалого миру", — зазначив президент.
Нагадаємо, 16 червня Фокус писав про підсумки Глобального саміту миру в Швейцарії. Учасники Глобального саміту миру узгодили, як і планувалося, спільну позицію за трьома з десяти пунктів "Формули миру", яку президент Володимир Зеленський представив у листопаді 2022 року, під час зустрічі G20 в Індонезії.