До выборов президента США: глава МИД Швейцарии назвал возможные сроки второго саммита мира

Украина уже готовится ко второму Саммиту мира, который, по словам Владимира Зеленского, откроет путь к завершению войны. Президент уверен, что на подготовку мероприятия уйдут месяцы, а не годы.

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Второй саммит мира может пройти до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает The Guardian.

По словам дипломата, целью следующего саммита станет вопрос, как проложить путь к миру в Украине. Кассис отметил, что следующая встреча пройдет, предположительно, до президентских выборов в США в ноябре 2024 года. Однако, где именно состоится эта встреча – пока не известно.

Президент Владимир Зеленский, подводя итоги Глобального саммита мира в Швейцарии, заявил, что надеется на скорейшее проведение второго саммита.

По словам главы государства, первый и второй Саммиты мира должны объединить совместную работу Украины и союзников по достижению мира в нашей стране. Зеленский считает, что подготовка займет месяцы, а не годы.

"В состоянии войны у нас нет времени на длительную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка займет месяцы, не годы, поэтому, когда план мира будет готов и каждый шаг будет проработан, откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит к завершению этой войны, к справедливому и продолжительному миру", – отметил президент.

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Напомним, 16 июня Фокус писал об итогах Глобального саммита мира в Швейцарии. Участники Глобального саммита мира согласовали, как и планировалось, общую позицию по трем из десяти пунктов "Формулы мира", которую президент Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года, во время встречи G20 в Индонезии.