Как все и хотели: Украина пригласит Россию на второй "саммит мира", — Зеленский (видео)

По словам президента, Россия сделает все, чтобы отменить свою возможность присутствовать на втором саммите. Впрочем, Киев от своей позиции не отказывается, как того требовали лидеры стран.

Украина пригласит Россию принять участие во втором "саммите мира", после того, как финальным документ по итогам первого саммита, устроит все страны, которые принимали участие в его проработке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому медиа Kyodo News, опубликованном 2 декабря.

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"После первого саммита мы договорились, что проведем соответсвующее конференции с каждым из пунктов формулы мира и подготовим уже детальный документ до конца ноября. Девять конференций, где были 50+ стран, мы все конференции провели, документ готов, он детальный и отработанный", — заявил украинский президент.

По словам главы государства, сейчас Киев ждет объеденной позиции всех стран, а также ждет мнение президента США Дональда Трампа после его инаугурации. Однако, по мнению Зеленского, Россия попытается воспрепятствовать проведению саммита и своему участию в нем.

"И только поработав над этим документом, услышав реакцию стран, я думаю, мы будем готовы к следующим шагам. Мы не отказываемся от своей позиции — как все лидеры и хотели, на второй саммите должна быть Россия. Мы их пригласим, но я хочу всем напомнить странам, которые сомневались, быть ли на первом саммите, без России. Я им говорил, — вы увидите, что Россия сделать все, чтобы отменить формулу, отменить проведение саммита и потом отменить свою возможность присутствовать на втором саммите", — пояснил Зеленский.

Территории Украины можно вернуть дипломатически

Кроме того, президент Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов относительно возврата Крыма в состав Украины. Глава государства подчеркнул, что сейчас у Украины нет сил, чтобы вернуть оккупированный полуостров военным путем.

"Должно быть справедливое окончание войны. Должны быть четкие гарантии безопасности для Украины. Мы должны сделать так, чтобы Украина с сильно стороны начала дипломатическое урегулирование. У нас сегодня не хватает сил вернуть Крым. Нашей армии сегодня недостаточно сил. Да, нужно искать пути дипломатические, но только после того, как мы знаем, что мы настолько сильные, что они не вернутся снова с агрессией. Тогда можно думать о других дипломатических шагах. Безусловно так можно делать", — заявил Зеленский.

Напомним, в этом же интервью президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию западных СМИ о потерях ВСУ. Реальные цифры намного меньше заявленных 80 тысяч, заявил гарант.